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因應中國軍事活動 日本4月設「太平洋防衛構想室」

中央社／ 台北29日電
日本防衛大臣小泉進次郎。美聯社
日本防衛大臣小泉進次郎。美聯社

日本防衛大臣小泉進次郎昨天表示，日本須立即加強太平洋海空防禦體系建設，以應對中國日益活躍的軍事活動。他並宣布將於4月成立「太平洋防衛構想室」，研究涉及自衛隊架構等相應措施。

香港01今天引述日本共同網28日的報導說，小泉進次郎當天赴第二次世界大戰太平洋戰場的激戰地硫磺島出席於當地舉行的日美聯合紀念儀式，並在訪問結束後向媒體發表上述講話。

小泉進次郎表示，日本在太平洋地區的防禦體系不夠完善，仍有大片海域未能得到有效保護。他並呼籲加強海上航道的防禦，以保護日本社會經濟活動的根基。

報導表示，加強太平洋防禦將是日本今年計劃修訂「安保三文件」的關鍵議題之一。此外，日本政府計劃在本已設有自衛隊基地的硫磺島，開發一個能停靠大型艦艇的港口，同時擴大跑道。

小泉進次郎 香港 自衛隊

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