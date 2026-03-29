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日本自衛官闖中國大使館 警搜犯嫌隸屬基地

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本一名自衛官本月24日侵入中國大使館之後，被依涉嫌非法闖入建物被捕。東京都警視廳公安部今天上午派員前往宮崎縣蝦野市，搜索犯嫌隸屬的陸上自衛隊蝦野駐屯地。

「朝日新聞」報導，東京都警視廳公安部指出，被捕的犯嫌村田晃大目前23歲，為3等陸尉（相當於他國陸軍少尉）。他本月24日侵入駐東京的中國大使館館區被使館相關人員制伏之後，被移送給警方。東京都警視廳接著依涉嫌非法闖入建物，逮捕這名男子。

犯嫌被捕後承認硬闖使館，面對調查時供稱，此舉是「希望中國能克制強硬發言」。

東京都警視廳公安部指出，當時在中國大使館館區內的植栽起獲刀刃約18公分的刀具，犯嫌供稱刀具是自己攜帶過來，「想向大使表達意見，若對方不接受的話打算自盡，讓對方大吃一驚」。

東京

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