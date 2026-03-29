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金正恩視察高推力火箭發動機 北韓戰略武器升級

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。美聯社
北韓領導人金正恩。美聯社

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）日前親自監督一具升級版固體燃料火箭發動機的地面測試，這是平壤強化戰略武器的最新跡象。

法新社報導，固體燃料發動機在點火之前，幾乎不需準備時間，有助於加快飛彈發射速度。

國防專家認為，北韓計劃將這類發動機應用於他們正在發展的洲際彈道飛彈（ICBM）。

北韓中央通信社（KCNA）指出，此次試驗的固體燃料發動機採用複合碳纖維材料製成，屬於「新5年計畫期間國防發展規劃」的一環。

金正恩指出，追求這種高推力發動機，「符合國家戰略，也迎合現代化戰略武器的需求」。北韓中央通信社並未透露測試日期與地點。

根據所發布照片，金正恩在多名官員陪同下，檢查看似發動機的組件。另一照片則能看見地面上的發動機噴出火焰，照亮場地周遭。

去年9月北韓官媒曾報導，平壤正進行高推力固體燃料發動機的測試，最大推力可達1971千牛頓（kN）；如今新測試，官媒說，推力提升至2500千牛頓。

金正恩強調，北韓在增強戰略武力方面，已進入「重大變革階段」。

北韓中央通信社另一則報導說，金正恩也走訪特種部隊訓練基地，視察武器操演。

金正恩 北韓 特種部隊

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