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援古巴2帆船失聯後順利抵達 人員無恙虛驚一場

中央社／ 哈瓦那28日綜合外電報導
圖為載著人道主義援助物資前往古巴的「虎蛾號」。歐新社
圖為載著人道主義援助物資前往古巴的「虎蛾號」。歐新社

墨西哥載運人道物資前往古巴的2艘帆船日前失聯，墨西哥海軍26日發動搜救後，船團今天安全抵達目的地哈瓦那，船員平安無恙，這項國際援助行動也順利畫上句點。

法新社報導，自墨西哥載運藥品、食物、衛生用品等物資前往古巴的「友誼號」（Friend Ship）與「虎蛾號」（Tiger Moth），20日自墨西哥東南尤加丹半島（Yucatan Peninsula）啟航後，原訂24或25日抵達古巴，不過它們在航程中一度失聯。

這2艘船共有9名船員，包括美國、法國與德國公民，還有1名4歲男童。他們看來身心狀況良好，在晴朗天氣下駛入古巴首都哈瓦那（Havana）時，面帶笑容並比起大拇指。

美國強化對古巴的石油禁運措施後，當地經濟陷入危機。這是非政府行動組織「我們的美洲運輸隊」（Nuestra America Convoy）最後一批送往古巴的物資。

統籌船團的史圖莫（Adnaan Stumo）表示：「讓大家為我們擔心，非常抱歉。我們從未真正處於危險。」

這名33歲的美國人說：「這不是一段非常困難的航程，只是路線比較曲折」，「我們很高興能帶來多國船員，展現他們對古巴人民在犯罪性封鎖下的團結與支持。」

當船團抵達時，數十名古巴民眾與政府官員到場迎接，高喊「革命萬歲！」與「打倒帝國主義！」

曾擔任古巴間諜並在美國服刑的耶南德茲（Gerardo Hernandez）表示：「他們確實讓我們有點擔心，我們一直在想：他們什麼時候會抵達？」

外界緊張等待後，船團統籌單位表示已找到這2艘船，船員安全無虞。墨西哥海軍表示，飛機在哈瓦那西北約80海里處發現帆船，隨後派遣艦艇前往支援。

史圖莫表示，由於遭遇強勁東風，船員同意改走較偏北航線。他指出，與墨西哥海軍失聯是因船上的小型衛星通訊設備「故障」，之後與海軍飛機已重新取得聯繫。

史圖莫說：「我們一點也不擔心」。帆船航行本就難以準時抵達，「我們非常感謝墨西哥海軍昨晚出動搜尋。」

墨西哥 古巴 美國

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