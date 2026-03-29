大流行公約缺一塊 世衛：PABS系統協商再延

世界衛生組織（WHO）去年通過的「大流行公約」缺少最核心的一塊，即「病原體獲取和惠益分享系統」（PABS），本週各國代表經多天討論仍難達共識，世衛決定延長協商。

去年5月，世界衛生組織大會（WHA）通過深具里程碑意義的「大流行公約」（Pandemic Agreement），目的是因應未來疫情危機再度爆發時，能避免各國反應雜亂無章、國際協調失序狀況。

不過，當時為了讓大流行公約能在世衛大會中順利通過，暫時擱置了最具爭議、最核心的PABS系統部分。

所謂「病原體獲取和惠益分享系統」（PathogenAccess and Benefit-Sharing，PABS），涉及各國能共同取得大流行病的病原體，以研究開發新疫苗、檢測及療法，然後共享利益。

法新社報導，自本月23日以來，世衛會員國一直在日內瓦總部就PABS實際運作方式，進行最後階段協商。

但世衛今天晚間宣布，各國代表「同意延長協商」，從4月27日至5月1日舉行新一輪協商。

觀察人士指出，本週協商中，各方立場仍嚴重分歧。

多個國家要求，一旦他們分享病原體資料，就必須獲得因此開發出來的產品；持此一立場的國家，以非洲為主。

然而，歐洲多國則警告，若強制利益共享，恐會減少研發動力；持此態度的一方，特別是擁有大型製藥產業的國家。

一名西方外交消息人士在會前曾表示：「很遺憾，各方對於如何確保系統運作，立場仍然分歧。」

世衛今天表示，會員國已體認到這需要更多時間。

各國已被要求在5月中旬世界衛生大會召開之前，應最終敲定PABS。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提醒各國，必須完成這項工作，否則「下一次大流行不會等。」