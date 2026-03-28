聽新聞
0:00 / 0:00

與反川普或反對美國打伊朗有關？ 「美國銀行」巴黎分行外遭放置炸彈

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為25日法國巴黎的塞納河。法新社
圖為25日法國巴黎的塞納河。法新社

法新社28日引述消息人士報導，美國商業銀行「美國銀行」（BofA）1間巴黎分行前，當天凌晨傳出遭放置土製炸彈

該分行位於法國首都巴黎市的第8區，該區充滿時尚氣氛，又稱為「艾里賽區」，而艾里賽宮也是法國總統府。

消息人士說，28日凌晨約3時半（台灣時間同日上午約9時半）在該分行1棟建築物前，發現1個土製炸彈，位置距巴黎市中心的全球知名地標香榭麗舍大道僅幾條街。該炸彈中有5公升的「液體」和1個點火系統。

所幸法國警方在1名男性犯嫌放置該炸彈且即將引爆前，及時阻止與逮捕他。

川普 美國 炸彈

延伸閱讀

中東戰爭第28天》以軍攻擊伊朗核設施 最新發展一次看

伊朗飛彈還剩多少？美官員只確定摧毀三分之一 坦言算不出來

被伊朗攻擊次數高於以色列 傳阿聯將加入國際部隊、重啟荷莫茲海峽

美副總統范斯暗示 伊朗恐用核彈背心自殺攻擊？網友嘲諷：太作秀了

相關新聞

與反川普或反對美國打伊朗有關？ 「美國銀行」巴黎分行外遭放置炸彈

法新社28日引述消息人士報導，美國商業銀行「美國銀行」（BofA）1間巴黎分行前，當天凌晨傳出遭放置土製炸彈。

澤倫斯基晤阿聯元首 雙方同意安全防務領域合作

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他已會晤阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王（Shei...

「機密訊息恐流向北京」陸情報人員實施間諜活動 偽裝顧問接觸全球公務員

法新社引述消息人士的話稱，這一行動被指由中國國家安全部策劃，對北約及歐盟機構的數十名員工展開接觸。相關報導此前已由比利時媒體及法國法國在線情報平台「Intelligence Online」報導。

長期經濟低迷…泰國挨酸「亞洲病夫」 總理反擊：我們沒生病

泰國總理阿努廷今天表示，雖然國家正面臨能源危機，但仍有足夠能源支撐國內產業與經濟發展，針對2月大選前泰國曾被「金融時報」...

教宗良十四世訪避稅天堂摩納哥 批貧富差距擴大

教宗良十四世今天前往摩納哥進行一日訪問，他呼籲當地民眾分享財富、幫助弱勢貧困者，並批評貧富差距日益擴大。摩納哥以億萬富豪...

高市拚月底通過預算案落空 日媒：執政黨內不同調

日本參議院正在審議新年度的中央政府總預算案，不過已確定無法依日本首相高市早苗原本的目標，也就是今年度內通過。日媒指出，當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。