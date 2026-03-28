與反川普或反對美國打伊朗有關？ 「美國銀行」巴黎分行外遭放置炸彈

法新社28日引述消息人士報導，美國商業銀行「美國銀行」（BofA）1間巴黎分行前，當天凌晨傳出遭放置土製炸彈。

該分行位於法國首都巴黎市的第8區，該區充滿時尚氣氛，又稱為「艾里賽區」，而艾里賽宮也是法國總統府。

消息人士說，28日凌晨約3時半（台灣時間同日上午約9時半）在該分行1棟建築物前，發現1個土製炸彈，位置距巴黎市中心的全球知名地標香榭麗舍大道僅幾條街。該炸彈中有5公升的「液體」和1個點火系統。

所幸法國警方在1名男性犯嫌放置該炸彈且即將引爆前，及時阻止與逮捕他。