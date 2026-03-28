快訊

親自揭露與周杰倫恩怨情仇 吳宗憲嘆：只要求過一件事

京華城案北院裁定沒收不法利益121億 游淑慧點出3個邏輯BUG

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基晤阿聯元首 雙方同意安全防務領域合作

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社
克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他已會晤阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王（Sheikh Mohammedbin Zayed Al Nahyan），雙方同意在安全防務領域合作。

澤倫斯基於通訊軟體Telegram發文寫道：「我們的團隊會敲定相關細節。」

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導指出，兩國領導人探討在雙方「全面經濟協定」（Comprehensive Economic Agreement）框架下推進雙邊合作的機遇。

報導提到，雙方還商討中東地區安全局勢發展和軍事衝突升溫等議題，及其對於國際航運與全球經濟的影響。

路透社報導，澤倫斯基26日先抵達沙烏地阿拉伯，當時沙烏地與烏克蘭的國防部簽署防務合作協議，而他今天也來到卡達

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）昨天說道，基輔當局即將跟阿拉伯聯合大公國和卡達等中東國家達成安全協議，以因應伊朗的攻擊。

烏克蘭 澤倫斯基 沙烏地阿拉伯 卡達 伊朗

延伸閱讀

中東戰爭波及波斯灣各國 科威特機場雷達系統遭破壞

針對伊朗只放行友好國家船舶 多國組團 爭取復航荷莫茲

伊朗發「強烈警告」！若中東飯店接待美軍 一律列為攻擊對象

被伊朗攻擊次數高於以色列 傳阿聯將加入國際部隊、重啟荷莫茲海峽

相關新聞

澤倫斯基晤阿聯元首 雙方同意安全防務領域合作

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他已會晤阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王（Shei...

「機密訊息恐流向北京」陸情報人員實施間諜活動 偽裝顧問接觸全球公務員

法新社引述消息人士的話稱，這一行動被指由中國國家安全部策劃，對北約及歐盟機構的數十名員工展開接觸。相關報導此前已由比利時媒體及法國法國在線情報平台「Intelligence Online」報導。

長期經濟低迷…泰國挨酸「亞洲病夫」 總理反擊：我們沒生病

泰國總理阿努廷今天表示，雖然國家正面臨能源危機，但仍有足夠能源支撐國內產業與經濟發展，針對2月大選前泰國曾被「金融時報」...

教宗良十四世訪避稅天堂摩納哥 批貧富差距擴大

教宗良十四世今天前往摩納哥進行一日訪問，他呼籲當地民眾分享財富、幫助弱勢貧困者，並批評貧富差距日益擴大。摩納哥以億萬富豪...

高市拚月底通過預算案落空 日媒：執政黨內不同調

日本參議院正在審議新年度的中央政府總預算案，不過已確定無法依日本首相高市早苗原本的目標，也就是今年度內通過。日媒指出，當...

日本福島核處理水 2026年度排放次數增加

日本東京電力公司本週宣布，計劃在4月1日到明年3月底的2026年度，分8次排出「核處理水」，總量約6萬2400公噸。考量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。