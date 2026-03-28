聽新聞
0:00 / 0:00
澤倫斯基晤阿聯元首 雙方同意安全防務領域合作
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他已會晤阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王（Sheikh Mohammedbin Zayed Al Nahyan），雙方同意在安全防務領域合作。
澤倫斯基於通訊軟體Telegram發文寫道：「我們的團隊會敲定相關細節。」
阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導指出，兩國領導人探討在雙方「全面經濟協定」（Comprehensive Economic Agreement）框架下推進雙邊合作的機遇。
報導提到，雙方還商討中東地區安全局勢發展和軍事衝突升溫等議題，及其對於國際航運與全球經濟的影響。
路透社報導，澤倫斯基26日先抵達沙烏地阿拉伯，當時沙烏地與烏克蘭的國防部簽署防務合作協議，而他今天也來到卡達。
烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）昨天說道，基輔當局即將跟阿拉伯聯合大公國和卡達等中東國家達成安全協議，以因應伊朗的攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。