「機密訊息恐流向北京」陸情報人員實施間諜活動 偽裝顧問接觸全球公務員

（德國之聲中文網）法新社引述消息人士的話稱，這一行動被指由中國國家安全部策劃，對北約及歐盟機構的數十名員工展開接觸。相關報導此前已由比利時媒體及法國法國在線情報平台「Intelligence Online」報導。

這些帳號通常偽裝成招聘人員，最初以付費委托撰寫報告為名接觸目標對象，隨後逐步索取非公開甚至機密訊息。其中一個較為活躍的虛假帳號名為「Kevin Zhang」，自稱是總部位於香港的、但其實並不存在的諮詢公司「東方諮詢」（Oriental Consulting）的負責人。

據稱，來自法國、比利時、英國、荷蘭和意大利等國的受邀人員，可獲得數百至數千歐元或美元不等的報酬。

「大量情報訊息或已流向中國」

比利時司法部長安妮莉絲·韋爾林登（Annelies Verlinden）對法新社表示，多年來，全球各地的公務員、學者及其他有影響力人士，都曾被看似普通的聯繫人接觸，事後才發現對方實際上是中國情報機構人員。

她指出，通過此類行動，「大量重要訊息和情報可能已流向中國」。她將矛頭社交媒體環境，稱網際網路已成為「大國以金錢誘導個人從事間諜活動或傳播宣傳」的「溫床」。

據悉，中國情報機構重點關注的內容包括歐盟針對中國的制裁措施，以及北約在亞洲的戰略，尤其是涉及台灣問題的相關動向。中國一直將台灣視為其領土的一部分，並不排除武統選項。

早在2023年，法國對外情報機構前負責人就曾警告稱，中國早在2014年甚至更早，便通過包括LinkedIn在內的社交媒體發起「大規模間諜行動」。

去年11月，英國國內安全機構MI5也曾警告稱，中國通過偽裝成獵頭人員在LinkedIn等平台接觸並招募英國政界人士。中國駐倫敦大使館否認了相關指控。

歐盟考慮設立專門情報部門 以應對風險

歐盟委員會周五表示，正在評估如何加強自身的安全與情報能力。

一名歐盟委員會高級官員對法新社表示，作為應對方案的一部分，歐盟正在考慮在秘書處內部設立專門機構。但相關方案仍在制定中，尚無明確時間表。

負責行政事務的歐盟委員皮奧特·塞拉芬（Piotr Serafin）表示，委員會正在研究如何強化內部結構，其中一個選項是設立獨立的情報部門。

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