高市拚月底通過預算案落空 日媒：執政黨內不同調

日本參議院正在審議新年度的中央政府總預算案，不過已確定無法依日本首相高市早苗原本的目標，也就是今年度內通過。日媒指出，當前狀況顯現出高市與參院自民黨團意見分歧。

時事通信社今天報導，到3月底只剩兩天平日之際，在表決之前的各個委員會審查日程仍未敲定。報導指出，高市強硬的立場並未動搖，而在參議院為少數執政黨的自民黨重視與在野黨之間的協商，雙方的想法落差顯現出來。

自民黨參議院國會對策委員長磯崎仁彥昨天在國會與立憲民主黨國對委員長齋藤嘉隆召開會談。磯崎希望28日也能審議法案等，協助讓中央政府總預算案在今年度內通過，不過齋藤認為日本政府已經編列暫定預算案，「就沒有必要在年度內通過總預算案。應該要更充實地審議法案」，拒絕了磯崎的請求。

而日本朝野同意眾議院與參議院在本月30日審議並通過暫定預算案。報導指出，由於日本朝野預計本月31日處理預算相關法案，實際上已經沒有時間在3月底前審議2026年度中央政府總預算案。

高市曾以眾院僅用59小時完成審議的罕見短時程為例，向參院自民黨幹部施壓稱「可以縮短審議時間」。然而，執政黨的席次在參院未達過半，審議難以如願推動，自民黨內資深人士指出「首相的不滿正在累積」。

若2026年度中央政府總預算案審議跨越年度，高市要求在4月3日前成立。而高市也已表明不願出席集中審議。

在去年的通常國會期間，參院審議預算案期間曾舉行7次集中審議，但今年至今僅有1次，而在野黨主張再舉行2至3次。執政黨內也有強烈聲音認為應配合在野黨要求，以舉行充實的審議，與高市之間的想法出現落差。

日本政府內閣會議昨天通過2026年度暫定預算案，以防預算案無法在本月底前完成立法程序。暫定預算一般會計支出總額為8兆5641億日圓，涵蓋4月起擴大的高中學費無償化以及年金等社會保障，適用期間為4月1日至11日共11天，避免國民生活出現混亂。

若參議院未能在4月11日前完成表決，將依規定由眾議院決議優先，視為自然成立。一旦正式預算案成立，暫定預算將自動失效。