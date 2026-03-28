快訊

伊朗宣稱成功襲擊！美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

國民黨新竹縣長初選揭曉！民調領先、黨員投票落後 徐欣瑩勝出當場落淚

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國爆搶油亂象…總理阿努廷錯估中東情勢 為油價管理致歉

中央社／ 曼谷28日專電
泰國受能源波動影響衝擊民生，泰國總理阿努廷28日親上火線，就錯估中東情勢及燃料價格管理不周向民眾道歉。圖／中央社
泰國受能源波動影響衝擊民生，泰國總理阿努廷28日親上火線，就錯估中東情勢及燃料價格管理不周向民眾道歉。圖／中央社

中東戰爭已持續一個月，泰國受能源波動影響，衝擊民生經濟，全國各地加油站一度出現油品售罄及民眾搶油亂象。總理阿努廷今天坦承，中東衝突持續，能源價格波動超出預期，就燃料價格管理不周致歉，並公布相關紓困計劃。

泰國總理阿努廷今天親上火線在總理府召開記者會，並率領部會首長舉行媒體論壇，說明中東衝突爆發一個月後，全球能源價格波動如何衝擊民眾生活及政府的應對措施。

阿努廷表示，中東衝突持續至今，世界各國都在採取節能措施，但情況仍不明朗，談判也未有明確進展。針對過去這段時間，泰國出現燃料短缺情況，全國許多民眾因焦慮而湧入加油站排隊加油，亂象不斷，阿努廷對此致歉。

他說：「我謹就燃油價格管制造成混亂向公眾致歉，在起初的15天，我們決定凍結油價，以減輕民眾負擔，並讓他們有時間適應。」

阿努廷所指的是中東局勢3月初升溫時推升了能源成本，泰國隨即宣布自3月3日起凍結國內柴油零售價格，每公升定為29.94泰銖，為期15天。

阿努廷坦承，因衝突持續時間超出預期且看不到盡頭，政府被迫加速能源政策改革，包括燃料庫存管理、補貼和紓困措施。

他解釋說，泰國政府最初評估認為衝突不會太久，但後來不得不調整策略以應對更持久的危機，同時強調，保護弱勢群體及相關產業仍是政府的首要任務，盼能減輕能源危機對他們的衝擊。

泰國政府表示，這場危機帶來嚴峻挑戰，單靠政府無法解決，但強調政府、私營部門、公眾和媒體等各界的合作，將使泰國能夠渡過這段艱難時期。

阿努廷表示，政府已決定逐步取消全額補貼油價，改成採用半浮動的定價機制，讓國內油價更靈活反映國際油價波動。

他指出，這項調整源自一項調查發現，補貼措施助長燃油跨境走私，並被轉售至鄰國，並強調，儘管取消補貼，泰國零售燃料價格仍低於區域內許多國家。

為協助民眾應對能源價格上漲所帶來的影響，阿努廷表示，政府將實施多項措施，穩定商品價格，以減少能源危機對民眾生活的影響。

能源政策 能源危機 泰國 阿努廷 中東情勢

延伸閱讀

亞洲各國出招對抗高油價 強化能源供給安全

油價牽動需求 台泰合資企業Aionex泰國推新電動機車

亞洲救油荒動用抗疫對策 南韓考慮居家上班

13年首次…北京出手調控油價 漲幅砍半

相關新聞

高市拚月底通過預算案落空 日媒：執政黨內不同調

日本參議院正在審議新年度的中央政府總預算案，不過已確定無法依日本首相高市早苗原本的目標，也就是今年度內通過。日媒指出，當...

日本福島核處理水 2026年度排放次數增加

日本東京電力公司本週宣布，計劃在4月1日到明年3月底的2026年度，分8次排出「核處理水」，總量約6萬2400公噸。考量...

泰國爆搶油亂象…總理阿努廷錯估中東情勢 為油價管理致歉

中東戰爭已持續一個月，泰國受能源波動影響，衝擊民生經濟，全國各地加油站一度出現油品售罄及民眾搶油亂象。總理阿努廷今天坦承...

烏克蘭役男遭美ICE遣返 還沒回家…直送俄戰前線

有線電視新聞網(CNN)26日報導，俄烏戰爭持續四年多，使得烏克蘭軍隊出現嚴重人力短缺，根據烏克蘭法律，25歲至60歲男子都必須接受動員。對於處於服役年齡的烏克蘭男子來說，遭到移民和海關執法局(ICE)遣返回國的下場，可能是直接被送往戰場前線。

報復？中國扣留巴拿馬籍船隻激增 美方關注衝擊航運

聯邦海事委員會(FMC)26日表示，正密切關注近期圍繞巴拿馬運河碼頭的發展，以及中國對巴拿馬採取的報復行動，包括中國境內巴拿馬籍船舶被扣留數量激增的情況。此狀況似乎與巴拿馬法院針對香港長和集團的裁決有關。

泰媒：曼谷大樓地震倒塌滿一年 未有任何官員遭懲處

中企承建的曼谷大樓在去年3月的緬甸強震中倒塌，導致95人死亡，至今已屆滿一年，泰媒指出，儘管這場災難造成近百人喪生及逾2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。