泰國爆搶油亂象…總理阿努廷錯估中東情勢 為油價管理致歉

中東戰爭已持續一個月，泰國受能源波動影響，衝擊民生經濟，全國各地加油站一度出現油品售罄及民眾搶油亂象。總理阿努廷今天坦承，中東衝突持續，能源價格波動超出預期，就燃料價格管理不周致歉，並公布相關紓困計劃。

泰國總理阿努廷今天親上火線在總理府召開記者會，並率領部會首長舉行媒體論壇，說明中東衝突爆發一個月後，全球能源價格波動如何衝擊民眾生活及政府的應對措施。

阿努廷表示，中東衝突持續至今，世界各國都在採取節能措施，但情況仍不明朗，談判也未有明確進展。針對過去這段時間，泰國出現燃料短缺情況，全國許多民眾因焦慮而湧入加油站排隊加油，亂象不斷，阿努廷對此致歉。

他說：「我謹就燃油價格管制造成混亂向公眾致歉，在起初的15天，我們決定凍結油價，以減輕民眾負擔，並讓他們有時間適應。」

阿努廷所指的是中東局勢3月初升溫時推升了能源成本，泰國隨即宣布自3月3日起凍結國內柴油零售價格，每公升定為29.94泰銖，為期15天。

阿努廷坦承，因衝突持續時間超出預期且看不到盡頭，政府被迫加速能源政策改革，包括燃料庫存管理、補貼和紓困措施。

他解釋說，泰國政府最初評估認為衝突不會太久，但後來不得不調整策略以應對更持久的危機，同時強調，保護弱勢群體及相關產業仍是政府的首要任務，盼能減輕能源危機對他們的衝擊。

泰國政府表示，這場危機帶來嚴峻挑戰，單靠政府無法解決，但強調政府、私營部門、公眾和媒體等各界的合作，將使泰國能夠渡過這段艱難時期。

阿努廷表示，政府已決定逐步取消全額補貼油價，改成採用半浮動的定價機制，讓國內油價更靈活反映國際油價波動。

他指出，這項調整源自一項調查發現，補貼措施助長燃油跨境走私，並被轉售至鄰國，並強調，儘管取消補貼，泰國零售燃料價格仍低於區域內許多國家。

為協助民眾應對能源價格上漲所帶來的影響，阿努廷表示，政府將實施多項措施，穩定商品價格，以減少能源危機對民眾生活的影響。