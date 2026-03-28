日本福島核處理水 2026年度排放次數增加

日本東京電力公司本週宣布，計劃在4月1日到明年3月底的2026年度，分8次排出「核處理水」，總量約6萬2400公噸。考量作業效率化，排放次數將比今年度（2025年度）增加一次。

時事通信社報導，東電在本月24日宣布，已經排放完2025年度第7波、同時也是同年度最後一波貯存在福島第一核電廠內含有放射性物質氚的「核處理水」。這也是2023年起「核處理水」開始排海以來第18波。

2025年4月1日到2026年3月底的今年度（2025年度），東電跟2024年度一樣，分7次排放「核處理水」，總量約5萬4600公噸，單次排放量約7800公噸。由於東電今年度修繕劣化的貯存槽等，今年度排放濃度相對較高的「核處理水」入海，氚總量總共16兆貝克。

「福島民友新聞」報導，東電接著在本月26日宣布新年度的排放計畫，而2026年度排放的「核處理水」含氚總量約11兆貝克，預計較2025年度減少約5兆貝克。

貯存在福島第一核電廠腹地的「核處理水」陸續排放到海中，已經排空的貯存槽將被拆除。

2011年3月11日的311大地震（日本稱東日本大地震）引發的海嘯重創福島第一核電廠，導致一連串爆炸和爐心熔毀，成為全球25年來最嚴重的核災。

而「核處理水」是福島第一核電廠1號機到3號機反應爐之中，因福島核災融化凝結的熔融核燃料團塊，接觸到地下水及雨水等產生的污染水，經去除大部分放射性物質後的水。

東電依循日本中央政府方針，從2023年8月24日起開始將氚濃度稀釋到國家標準值以下的「核處理水」排放入海。