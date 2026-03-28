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泰媒：曼谷大樓地震倒塌滿一年 未有任何官員遭懲處

中央社／ 曼谷28日專電
緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌，至今已屆滿一年。歐新社 歐洲新聞圖片社
緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌，至今已屆滿一年。歐新社 歐洲新聞圖片社

中企承建的曼谷大樓在去年3月的緬甸強震中倒塌，導致95人死亡，至今已屆滿一年，泰媒指出，儘管這場災難造成近百人喪生及逾20億泰銖的損失，卻未有任何政府官員受懲處，當局也未推出新的安全準則防止類似事件再次發生。

去年3月28日，泰國鄰國緬甸發生規模7.7強震時，位於恰圖恰區（Chatuchak）的一棟接近完工高樓，是曼谷唯一一棟遭到震垮的建築，造成95人喪命。該大樓是中國中鐵十局承建的泰國國家審計署新建大樓。

如今事發已屆滿一年，泰國公共電視台（ThaiPBS）今天報導，泰國國家審計署大樓倒塌一年後，仍沒有任何官員因這場泰國歷史上最嚴重的建築倒塌事故受到懲罰，當局也未推出更嚴格的安全準則防止倒塌事件重演。

報導指出，目前，已有23家私人公司及其高階主管被指控在設計、施工和監管方面未能確保安全。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天也指出，這座耗資21億泰銖（約新台幣20.48億）的大樓，原本是要展現國家最高監督機構的廉潔形象，但如今卻成為民眾憤怒和制度失敗的象徵。

泰國反貪組織ACT主席馬納（Mana Nimitmongkol）告訴曼谷郵報：「一年過去了，調查報告仍未完全公開，也缺乏清晰、詳細的問責機制。」他補充，該組織已多次呼籲政府公布完整的調查結果，並指出，隱瞞細節只會加深外界的疑慮。

國家審計署去年底曾指出，該30層在建大樓之所以遭到震垮，與施工和設計上的缺陷有關，並強調，若發現有政府官員違反規定，將予以法辦。

更早前，檢方於去年8月起訴23名被告，包括泰國營造業鉅子、義大利泰工程公司（Italian-ThaiDevelopment Plc）總裁普利姆猜及中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司，指控其違反規定，導致建築倒塌。

另外，對罹難者家屬而言，金錢賠償仍無法彌補失去親人生命的痛，在坍塌事故中失去17歲兒子的帕尤（Paew Yuennan）向泰國公共電視台表示，她雖從政府和建築公司獲得300萬泰銖賠償金，但絲毫無法減輕失去兒子的悲痛。

她說：「我只希望我的兒子能夠活著，並且平安無事。」並解釋說，她的兒子為補貼家用，而在暑假期間打工，卻失去生命。帕尤還說，國家審計署從未聯繫表示歉意。

泰國公共電視台指出，罹難者的家屬來自泰國、緬甸、柬埔寨和寮國，在泰國律師協會和相關部門的幫助下，均已獲得賠償。

泰國 緬甸強震

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