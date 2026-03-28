烏克蘭役男遭美ICE遣返 還沒回家…直送俄戰前線

有線電視新聞網(CNN)26日報導，俄烏戰爭持續四年多，使得烏克蘭軍隊出現嚴重人力短缺，根據烏克蘭法律，25歲至60歲男子都必須接受動員。對於處於服役年齡的烏克蘭男子來說，遭到移民和海關執法局(ICE)遣返回國的下場，可能是直接被送往戰場前線。

28歲烏克蘭男子杜尼克(Volodymyr Dudnyk)受訪時說，在遣返回國的飛機上，已經心裡有數將被送上戰場，希望至少能先回家一趟。他說：「不料一切發生比想像還要快，我根本沒回家，到現在都還沒見過父母。」

杜尼克一回到烏克蘭境內便被徵兵官員帶走，帶到訓練中心。在新兵訓練營待了51天之後，杜尼克接受無人機操作的數周訓練，如今則在烏東前線作戰，戰友們給他取的軍事代號叫做「美國」(America)。

烏克蘭國防部指出，大約200萬人因為逃避動員令而被發布通緝，另有20萬名士兵擅離職守遭到通緝；通緝名單上許多人潛逃國外。

CNN報導，對於烏克蘭徵兵官員說，被美國飛機遣返的整批適齡男子，幾乎是不費吹灰之力的目標。

身為刺青師的杜尼克是2025年11月17日被ICE遣返回烏克蘭的45名烏籍男子之一，同行還有另外5名烏籍婦女。一行人先被飛機載到波蘭，然後由美國官員帶到邊境，移交給烏克蘭官員帶回祖國。

烏克蘭國家邊防局(State Border Guard Service)說，45名男子當中有24人因為逃避徵兵而遭通緝，回到烏克蘭便由警察帶到徵兵機關辦公室。

杜尼克受訪時說，同機一名36歲男子20多年前到美國，幾乎不會烏克蘭語，但也被遣返。

杜尼克因為無照駕駛、沒有汽車保險而觸法，2025年8月前往匹茲堡法院準備出庭時遭到ICE幹員逮捕。他受訪時坦承有酒駕、毆襲、竊盜等前科。

杜尼克2019年持交流簽證合法入境美國，後來取得學生簽證。但國土安全部表示，杜尼克因為沒有入學，學生簽證遭到註銷。後來杜尼克向美國政府申請庇護，等候審理期間獲准工作。