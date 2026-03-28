伊朗駭客入侵FBI局長電郵 公布抽雪茄私照與文件

與伊朗有關的駭客今天表示，他們駭入美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）的私人電子郵件收件匣，並將局長照片與其他文件公布在網路上。FBI證實局長電郵遭駭。

路透社報導，駭客組織「漢達拉駭客小組」（Handala Hack Team）在自家網站上表示，巴特爾「現在會發現他的名字也列在成功遭駭的受害者名單上」。駭客公布巴特爾一系列私照，包括他聞雪茄、抽雪茄、乘坐古董敞篷車，以及對著擺放大瓶蘭姆酒的鏡子扮鬼臉自拍等畫面。

FBI證實巴特爾的電郵遭鎖定，發言人威廉森（BenWilliamson）在聲明中說，「我們已經採取所有必要步驟，降低與這起活動有關的潛在風險」，涉及的資料「本質上年代久遠，且不含任何政府資訊」。

漢達拉自稱是支持巴勒斯坦的義勇駭客組織，西方研究人員認為，這個團體是伊朗政府網路情報單位使用的多重身分之一。漢達拉最近聲稱於3月11日駭入密西根州醫療器材與服務供應商史賽克公司（Stryker），並表示已刪除大量公司資料。

漢達拉尚未回覆訊息。截至今天深夜，路透社仍無法連上漢達拉網站。

除了公布巴特爾照片外，駭客還發布超過300封電郵樣本，看似涵蓋2010年到2019年間的私人與工作往來信件。

路透社尚無法獨立證實巴特爾郵件的真實性，但根據暗網情報公司District 4 Labs保存的資料，漢達拉聲稱駭入的Gmail個人信箱，與之前資料外洩事件中與巴特爾有關的電郵地址相符。Gmail為谷歌公司（Google）電郵服務，其母公司Alphabet尚未回覆置評請求。

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