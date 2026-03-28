聽新聞
0:00 / 0:00

川習會5月中旬舉行 川普感謝習近平增購黃豆

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，預料川普將推銷中國購買更多美國農產品，川普27日於白宮美國農民發表談話，他在談話中提到中國國家主席習近平，川普感謝習近平增購美國黃豆。

中國是美國黃豆的出口大宗，不過面對美中關稅戰，中國去年一度停止進口美國黃豆，直到美中貿易休戰，中國才重新開始購買美國黃豆；川普去年底指出，中國承諾向美國購買價值400億美元的黃豆。

川普27日在白宮發表談話，再度提到中國400億美元的承諾，指由於美中之間達成的貿易協議，美國農民正出口400億美元的黃豆到中國，「我要感謝中國國家主席習近平，因為我們本來協議200億美元」；川普表示，習近平在他的請求下，同意購買一倍的黃豆，最後答應購買400億美元的黃豆。

北京 貿易協議 川習會

延伸閱讀

白宮：川習會5月登場 符合「戰爭在四至六周結束」時程表

美官員爆料：川普曾對習說「能搞定蔡英文」 川習會恐對北京讓步

白宮宣布 川普5月14日北京訪習近平

川普5月中訪北京 伊朗戰事有望川習會前結束

相關新聞

俄烏戰爭燒錢 普亭首度開口要俄富豪捐款

英國金融時報廿六日引述俄羅斯獨立媒體「鐘聲」雜誌報導，俄國總統普亭在鏖戰四年多的俄烏戰爭帶來龐大財政壓力下，第一次直接請國內富豪捐款，以穩定俄國國庫。

華郵：美對烏軍援 擬挪至中東

華盛頓郵報廿六日獨家報導，隨著對伊朗的戰爭拖長，美軍的關鍵彈藥耗盡，五角大廈正考慮將對烏克蘭的軍援挪用至中東。此一轉變凸顯美國為了支撐對伊作戰，面臨愈來愈多的權衡考量。

川習會5月中旬舉行 川普感謝習近平增購黃豆

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，預料川普將推銷中國購買更多美國農產品，川普27日於白宮美國農民發表談話，他在談話中提到中國國家主席習近平，川普感謝習近平增購美國黃豆。

緬甸軍方透露領導階層將變動 疑為敏昂萊出任總統鋪路

緬甸軍政府示意，今天舉行的年度閱兵典禮結束後，軍方領導階層將有變動。這項行動可能為現任軍政府領導人、國防軍總司令敏昂萊成...

自衛官闖陸使館、搜出18公分刀具 日前外相：恐被北京宣傳戰利用

針對日本自衛官闖入中國駐日大使館事件，自民黨前外相河野太郎表示，此案恐被中國用於宣傳戰，對外界描繪出特定敘事，對日本國際...

距台最近！日本與那國島自衛隊駐紮10年 戰略地位受矚

隨著地緣政治緊張局勢升溫，日本沖繩縣與那國島陸上自衛隊基地已從最初的沿岸監視功能，轉變為強化日本西南群島防衛與威懾力的重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。