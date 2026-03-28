川習會5月中旬舉行 川普感謝習近平增購黃豆

華盛頓郵報廿六日獨家報導，隨著對伊朗的戰爭拖長，美軍的關鍵彈藥耗盡，五角大廈正考慮將對烏克蘭的軍援挪用至中東。此一轉變凸顯美國為了支撐對伊作戰，面臨愈來愈多的權衡考量。

2026-03-28 00:11