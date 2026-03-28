華郵：美對烏軍援 擬挪至中東

華盛頓郵報廿六日獨家報導，隨著對伊朗的戰爭拖長，美軍的關鍵彈藥耗盡，五角大廈正考慮將對烏克蘭的軍援挪用至中東。此一轉變凸顯美國為了支撐對伊作戰，面臨愈來愈多的權衡考量。

三位知情人士說，美國軍方在對伊朗戰爭中耗盡某些最關鍵彈藥，五角大廈因此考慮將原本要給烏克蘭的武器轉向中東。

儘管五角大廈尚未做出最終決定，而且有歐洲官員說，由於已有部分裝備在運送流程中，因此任何挪用的決定只會影響未來一、兩個月後的交付。但如此轉變已凸顯美國在攻伊戰爭拖延下，面臨的權衡日漸增加。對伊開戰不到四周，美國中央司令部就已打擊九千多個目標，如今已逾四周。

五角大廈考慮從烏克蘭挪用的軍援項目，包括去年在北約（ＮＡＴＯ）計畫下，由盟友向美國採購予基輔使用的防空攔截飛彈。

川普政府雖切斷五角大廈絕大多數的直接對烏軍援計畫，但在烏克蘭優先需求清單（ＰＵＲＬ）計畫下，仍能確保美方的特定軍備持續提供基輔，包括高端彈藥與防空攔截飛彈。

兩位歐洲外交官說，自美國二月底對伊朗開戰以來，歐洲各國就擔心華府正迅速消耗庫存彈藥，速度之快恐導致歐洲向美國軍火商採購的武器訂單交貨出現延遲，影響ＰＵＲＬ計畫向烏克蘭交付美國武器的時程。當前需求量最大的彈藥，像愛國者及終端高空防衛系統（薩德）等高端防空攔截飛彈。

美國軍方已將防空攔截飛彈從歐洲及東亞等全球各地，轉交督導中東軍事行動的美國中央司令部，以加強對伊朗無人機及彈道飛彈的防禦。然而，這些資產也是烏克蘭最渴望獲得的項目，因烏克蘭城市與基礎設施仍面臨俄羅斯不間斷的飛彈及無人機攻擊。

美國官員說，在緊急的軍事需求下，五角大廈可挪用武器交付，但必須通知美國國會；五角大廈廿三日告知國會，計畫將北約國家透過ＰＵＲＬ計畫提供的約七點五億烏克蘭額外軍援資金，轉為補充美軍的武器庫存，支持該計畫的北約國家是否了解這筆費用如何使用則尚不清楚。