俄烏戰爭燒錢 普亭首度開口要俄富豪捐款

英國金融時報廿六日引述俄羅斯獨立媒體「鐘聲」雜誌報導，俄國總統普亭在鏖戰四年多的俄烏戰爭帶來龐大財政壓力下，第一次直接請國內富豪捐款，以穩定俄國國庫。

俄羅斯工業家和企業家聯盟（ＲＳＰＰ）主席休金說，普亭廿六日在該聯盟向台下的俄國工商鉅子發表談話時表示，克里姆林宮面臨的預算壓力雖愈來愈大，但他仍決心打到勝利為止。俄國國防預算去年激增百分之四十二至十三點一兆盧布。

自二○二二年俄烏戰爭爆發以來，克宮已多次施壓國內企業，要求資助龐大軍費。這次是普亭首度親自向俄國寡頭募捐，使他們幾乎不可能拒絕。他們雖對俄烏戰爭及其對經濟造成的影響有疑義，但大致上仍不反對他。對此，克宮發言人佩斯科夫尚未置評。

兩位知情人士說，普亭在上述談話中表明，會持續對烏軍事行動，直到拿下全部的烏東頓巴斯地區。

至少有兩位俄國企業家表達願挹注國家預算。據稱近來備受爭議的俄國最大電子商務網站「野莓」收購案相關富豪克里莫夫說，準備捐一千億盧布；金屬大亨德里帕斯卡也同意捐款。對此，克、德兩人的發言人均尚未置評。

美國制裁迫使俄國大賣折扣俄油。俄國一、二月的預算赤字已膨脹至全年預測的百分之九十以上。

不過，在美國和以色列聯手攻擊伊朗後，俄國每天額外的石油收入，一度多進帳一點五億美元，讓俄國財政在短期內獲得挹注。

俄油中主要的品項「烏拉爾」原油，廿六日已不再以低於國際基準布倫特原油的價格出售，且美國三月稍早也放寬對俄油出口的制裁。

普亭在上述談話中說，應運用美以伊戰爭為俄油帶來的意外之財，「健全自己的資產負債表」。他還預估這場戰爭可能在三至四周內結束，並提醒俄國財政部及企業界別指望這筆飛來橫財將持續很久。

俄國二○二三年藉由對部分大企業徵收一次性百分之十的暴利稅，籌集三二○○億盧布，但國防預算去年仍暴增百分之四十二至十三點一兆盧布。今年一月又將增值稅提高至百分之廿二，企圖在三年內從中小企業額外籌集六千億盧布。俄國經濟部長芮希尼科夫說，若盧布持續貶值，就可能再徵暴利稅。