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澳洲德國防長敦促維護台海和平穩定 反對片面改變現狀

中央社／ 坎培拉27日綜合外電報導

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯昨天與到訪的德國國防部長佩斯托瑞斯發表聯合聲明，強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，並且重申共同反對任何片面改變現狀的行動。

根據德國聯邦國防部發布的聯合聲明內容，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）和馬勒斯（Richard Marles）「強調遵守和維護印度太平洋地區航行和飛越自由的重要性，共同關切南海緊張情勢持續升高、破壞穩定和危險行動加劇」。

聯合聲明指出：「他們重申，爭端應當依據國際法以和平方式解決，並且再度確認2016年南海仲裁裁決是最終定論而且對各方具有約束力。他們強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，重申共同反對任何片面改變現狀的行動。」

「南華早報」（South China Morning Post）報導，佩斯托瑞斯於本週訪問澳洲期間呼籲美國堅守對印太地區的安全承諾，同時表態柏林將持續提升在該區域的軍事存在。

他對南海的「危險行動」表達憂慮，示警北京正「密切」關注美國及其盟友處理伊朗和烏克蘭衝突的方式。

佩斯托瑞斯在坎培拉對全國記者俱樂部（NationalPress Club）發表演說時指出：「對我而言，有一點十分明確，若沒有美國強有力的存在，對我們及我們的盟友來說，印太地區會比較不安全。」

他表示，「真正全面的歐洲安全觀必須也將印太安全納入考量」。

烏克蘭 美國 印太地區

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