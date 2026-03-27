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南海情勢升溫下 菲律賓與法國簽署訪問部隊協定

中央社／ 馬尼拉27日綜合外電報導

菲律賓法國簽署訪問部隊協定，允許在彼此領土上進行聯合軍事訓練。值與北京在南海的緊張情勢與日俱增之際，馬尼拉正積極擴展防務關係。

路透社報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）、法國武裝部隊和退伍軍人事務部長沃特蘭（Catherine Vautrin）26日在巴黎會晤時簽署這項協定，期間雙方討論區域安全挑戰，並且重申支持以規則為基礎的國際秩序。

兩位部長也共同呼籲「和平解決爭端」，強調在危機時期強化供應鏈韌性的必要性。

菲律賓國防部在聲明中表示：「這項協定將大幅強化雙邊合作，為菲律賓武裝部隊和法國武裝部隊間的聯合活動提供充分的法律保護。」

除了法國之外，菲律賓目前也與美國、澳洲、日本和紐西蘭簽有訪問部隊協定。

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