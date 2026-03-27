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捷克參議院通過達賴喇嘛有關決議 中國大陸稱干涉內政

中央社／ 台北27日電

中國駐捷克大使館昨日表示，堅決反對捷克參議院通過一項涉及西藏精神領袖達賴喇嘛轉世問題的決議草案，稱其嚴重干涉中國內政。

路透社報導，捷克參議院25日通過一項決議，反對中國政府介入西藏宗教事務，並強調藏傳佛教事務應由藏人自主決定。同時建議捷克政府，支持西藏人民自由選擇未來的第15世達賴喇嘛。

此前，中國全國人大會議本月中旬通過「中華人民共和國民族團結進步促進法」，官方稱制定這部法律是為「鑄牢中華民族共同體意識」提供法治保障。

中國駐捷克使館發言人26日表示，「對捷某些議員不顧中方在涉藏問題上的嚴正立場，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。必須強調，西藏是中國領土不可分割的一部分，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。

中國使館發言人還提到，「『中華人民共和國民族團結進步促進法』的立法目的是促進民族團結進步，禁止破壞民族團結和製造民族分裂的行為」。

中國使館發言人並表示，敦促捷克「某些議員」停止插手涉藏問題，「停止以任何方式向『藏獨』勢力發出錯誤信號，以實際行動切實維護中捷關係健康穩定發展」。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）去年7月以私人名義拜訪流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛後，中國隨後於同年8月宣布不與這位前共產主義國家的總統「進行任何交往」，中捷外交緊張關係加劇。

不過，今年1月，捷克新任總理巴比斯（AndrejBabis）的國家安全顧問克柯蒙尼契克（HynekKmonicek）透露，捷克新政府正準備改善與中國的關係。

共產主義 達賴喇嘛 捷克 中共

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