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距台最近！日本與那國島自衛隊駐紮10年 戰略地位受矚

中央社／ 那霸27日綜合外電報導
日本沖繩縣與那國島陸上自衛隊基地已從最初的沿岸監視功能，轉變為強化日本西南群島防衛與威懾力的重要前線。圖為一架民航客機上俯瞰沖繩縣與那國島祖納地區。 路透社
日本沖繩縣與那國島陸上自衛隊基地已從最初的沿岸監視功能，轉變為強化日本西南群島防衛與威懾力的重要前線。圖為一架民航客機上俯瞰沖繩縣與那國島祖納地區。 路透社

隨著地緣政治緊張局勢升溫，日本沖繩縣與那國島陸上自衛隊基地已從最初的沿岸監視功能，轉變為強化日本西南群島防衛與威懾力的重要前線。

位於日本領土最西端、距離台灣僅約110公里的與那國島陸上自衛隊「與那國駐屯地」明天將成立屆滿10週年。

日經亞洲今天報導，現有與那國駐屯地東側、政府取得的18公頃土地上，可以看到工程車輛穿梭其間。一名70多歲的島上居民感嘆：「這裡正再次經歷巨大的變化。」

與那國駐屯地於2016年啟用，初期僅有陸上自衛隊的沿岸監視部隊駐紮當地。然而，隨著區域安全環境惡化，航空自衛隊的雷達中隊於2022年進駐，2024年則加入陸上自衛隊電子戰部隊。

日本防衛省與自衛隊近年持續將戰略重心向西南方移轉，以填補防衛缺口並提升監控能力。面對各界對「台灣有事」的憂慮，作戰部隊進駐的需求也隨之攀升。

與那國島與台北的距離比和沖繩縣首府那霸更近，被視為這項防禦計畫的最前線。

日本首支防空電子戰部隊預計在下月開始的新會計年度進駐；此外，配備「03式中程地對空飛彈」的部隊也計畫於2030年度部署，這將使日本的防空網絡更緊密地延伸至邊境地區。

當地對自衛隊駐屯地的態度已出現變化。2015年公投時，支持與反對票數分別為632票與445票；但與那國町町長上地常夫表示，現在的支持率已提高至近九成。

自衛隊基地也為地方注入活力。與那國島人口一度跌破1500人，現已回升至約1700人。目前島上駐紮超過200名自衛隊員，其眷屬在地方工作，子女也就讀當地學校。一名居民表示：「多虧有自衛隊員在，我們才能繼續舉辦慶典。」

然而，基地的擴張程度仍引發部分議論。防衛省當初聲稱該基地僅負責「沿岸監視」，但本月在向居民說明飛彈部隊部署計畫時，強調安保環境惡化程度「超出預期」。

儘管上地常夫傾向在獲得財政支援等條件下接受基地擴張，但他也對擴張的規模表達疑慮。部分居民憂心增加「反擊能力」或建立美軍基地，恐使與那國島在衝突爆發時成為攻擊目標。

自衛隊 日本 與那國島

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