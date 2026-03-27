聽新聞
0:00 / 0:00
川普批澳洲未貢獻保護荷莫茲 澳總理：未受邀請
美國總統川普批評澳洲在協力保障荷莫茲海峽方面貢獻不足。澳洲總理艾班尼斯今天回應說，美國並未提出要求、未曾詢問過澳洲意見。
川普稍早呼籲各國派遣軍艦前往荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），以保障這條重要石油運輸航線的安全。
法新社報導，雖有許多國家對川普提議感到猶疑，但川普就點名英國與澳洲，批評兩國支持度不足。
川普昨天在白宮一場部會首長會議中表示：「澳洲（支持度）不好，我有點驚訝。」
艾班尼斯（Anthony Albanese）回應表示，對於遭受伊朗攻擊的波斯灣國家，澳洲與他們都保持密切聯繫，並已提供一架偵察機來協助阿拉伯聯合大公國，在當地有許多澳洲人居住。
艾班尼斯今天在坎培拉（Canberra）對媒體表示：「（美方）未曾向澳洲提出要求（保護荷莫茲海峽），而澳洲也沒說不同意。」
他補充道：「我要說清楚，在這行動之前，澳洲並未被徵詢意見。提不提要求，是美方的權力，我尊重。」
美國是澳洲最主要的安全盟友，透過澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），合作建造更多核子潛艦，以抗衡中國。
艾班尼斯表示：「我們確實希望中東局勢降溫，也理解這場戰爭對全球經濟造成重大衝擊。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。