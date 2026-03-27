堅持打贏俄烏戰爭！普亭坦承國庫吃緊 首度開口要寡頭富豪捐款

俄羅斯總統普亭26日對一大群知名企業家發表談話時明確表示，儘管國家預算壓力日益加劇，他仍決心將烏克蘭戰爭推進至勝利結束。3名知情人士透露，普亭同時已要求國內寡頭向國家預算捐款，以協助穩定財政。

金融時報報導，根據兩名知情人士說法，普亭表示，俄羅斯將持續作戰，直到奪取烏克蘭東部頓巴斯地的非俄占區。他指出，這一決定之所以必要，是因為烏克蘭在近期由美國斡旋的談判中，拒絕從頓巴斯單方面撤出。

其中一人表示，普亭曾支持一項他認為屬於折衷方案的提議，即將頓巴斯轉為「非軍事區」或由美國支持的「特殊經濟區」，但在烏克蘭明確表示放棄頓巴斯是不可逾越的紅線後放棄。

俄羅斯獨立媒體「鐘聲報」（The Bell）率先報導了普亭的上述言論。普亭發言人佩斯科夫未立即回應置評請求。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，克里姆林宮已多次向國內企業施壓，要求資助龐大的國防開支；儘管對戰爭本身及其對經濟的影響存在疑慮，俄羅斯商業菁英仍支持普亭。此次則是普亭首次親自向寡頭提出捐款要求，也讓他們幾乎不可能拒絕。

知情人士表示，至少有兩名企業家告訴普亭，願意自願出資支持國家預算。據稱與近期備受爭議的線上零售商Wildberries收購案有關的寡頭克里莫夫（Suleiman Kerimov）表示，準備捐出1000億盧布（約393億台幣）。金屬大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在被詢問後也同意出資。兩人的發言人均未立即回應置評請求。

俄羅斯在2023年透過對部分大型企業徵收一次性10%的暴利稅籌集3200億盧布，國防預算仍在2025年暴增42%，達到13.1兆盧布，今年1月又將增值稅提高至22%，試圖在三年內從中小企業額外籌集6000億盧布（約2357億台幣）經濟部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）表示，若盧布持續貶值，就有可能再度徵收暴利稅。

美國制裁迫使俄國大幅折價出售石油，俄羅斯1月與2月的預算赤字已膨脹至全年預測的90%以上。不過，在美國與以色列對伊朗發動戰爭近一個月後，俄羅斯每日額外石油收入短期增加最多達1.5億美元，主要原油品種「烏拉爾」26日已不再相對於全球基準布蘭特原油折價出售；美國本月稍早也放鬆了對俄羅斯石油出口的制裁。