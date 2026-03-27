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日艦首度列裝戰斧飛彈 將在美國試射後返日
日本防衛省今天宣布，海上自衛隊的神盾艦「鳥海號」已取得發射美製戰斧巡弋飛彈的能力。「鳥海號」將成為首艘配備戰斧飛彈的日本護衛艦，預計今年8月前在美國試射。
「每日新聞」報導，「鳥海號」（Chokai）去年被派往美國接受改裝與船員訓練等。防衛省本月13日宣布，開始列裝戰斧巡弋飛彈（Tomahawk CruiseMissile），將取得最多400枚，並替海上自衛隊8艘神盾艦配備戰斧飛彈。
戰斧飛彈射程約1600公里以上，射程範圍涵蓋北韓、中國、俄國等地。
戰斧飛彈有望成為發生緊急事態時，日本當作反擊能力（敵基地攻擊能力）的飛彈，並設想成為打擊對象國家飛彈發射據點的能力。
「鳥海號」預計在美國試射戰斧飛彈後，於9月中旬返回母港、日本長崎縣的佐世保基地，並投入實際的任務。
共同社報導，美國加州聖地牙哥的海軍基地26日舉行「鳥海號」改裝結束紀念儀式。海上自衛隊水上艦隊司令伍賀祥裕宣布，配備戰斧飛彈之後已獲得反擊能力。
伍賀受訪時表示，鳥海號將在8月前試射。根據海上自衛隊說明，之後在美國加州聖地牙哥（SanDiego）外海試射將使用實彈。
伍賀也在儀式上指出，國防（安全保障）環境日益嚴峻，發射戰斧飛彈的能力「對於日美同盟全體的嚇阻力與強化因應能力，極為重要」。
美國海軍第3艦隊司令韋德（John Wade）也出席這場儀式並說道，日本與美國「面對新的課題，正在共同強化堅定的因應能力」。
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