陸媒：中國大型滯留船隊 開始穿越荷莫茲海峽返國

現在的辦公室，蔓延著一種「不能說的祕密」：大家都在用AI，但沒人講。你用Germini生圖、NotebookLM製作簡報、他用ChatGPT整理資料，連主管都在用AI，卻沒人敢公開承認。這種現象被稱為「AI羞恥」（AI Shame）。聯合報數位版帶你了解，為什麼有近三分之一的員工，選擇隱瞞自己重度依賴這項新科技。 員工都很清楚AI的威力。上萬字的冗長報告能瞬間濃縮成幾百字的重點摘要，零散資料能秒變有邏輯的簡報，還補齊你原本想不到的觀點。問題在於：用了之後，你敢承認嗎？

2026-03-27 08:01