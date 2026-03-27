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陸媒：中國大型滯留船隊 開始穿越荷莫茲海峽返國
陸媒報導，滯留在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）西側波斯灣內的兩艘中國大型滯留船隊今天開始穿越海峽回國。
綜合財聯社等陸媒報導，中國遠洋海運集團旗下兩艘兩萬標準箱型貨櫃船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號27日開始穿越該海峽返國。
報導說，「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號通過海峽時標注船舶為「CHINA OWNER」（中資所有），穿越時是未載貨空船狀態。
這兩艘船原本計劃本月中旬從波斯灣前往馬來西亞，但美國和以色列聯手襲擊伊朗後，在伊朗封鎖荷莫茲海峽情況下而滯留至今。
據路透社日前取得的文件，伊朗已告知聯合國安全理事會與國際海事組織，只要與伊朗當局協調，「非敵對船隻」可通過荷莫茲海峽。
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