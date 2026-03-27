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外國人取得日本籍條件變嚴 須居留10年以上
日本政府法務省今天宣布，將從嚴規定取得日本籍的條件，包含把居留期間從原本的「5年以上」改成「10年以上」，並且確認最近5年份的納稅狀況等，新措施預計今年4月起實施。
「讀賣新聞」與朝日電視台報導，日本政府相關閣員會議今年1月彙整的因應措施，明確記載將從嚴規定外國人取得日本籍。
對此，法務省（相當於法務部）決定把歸化條件之一的居留期間，從目前的「5年以上」拉長成原則「10年以上」。除此之外，原則上要確認申請者最近5年的納稅情形以及最近兩年繳納社會保險費的狀況。
而拉長居留時間，是因為取得日本永久居留權（日文為永住許可）的條件之一是原則上要在日本居留逾10年等，因此有意見認為應該要整合相關審查。
日本富士新聞網（FNN）報導，法務大臣平口洋表示，將根據新的措施，持續依個案徹底嚴格審查。
申請新規定將在今年4月起實施，已經提出申請取得日本籍、但結果尚未出爐的申請案，適用新的審查要件。
2025年，有1萬4103人申請取得日本籍，其中有9258人取得日本籍。
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