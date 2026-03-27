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南非無緣G7峰會 起初歸咎美國施壓後改口
南非今天表示，原本獲邀參加6月在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，如今已被排除在外。南非起初歸咎美國對法國施壓，但後來改口。
法新社報導，南非總統府發言人馬格溫雅（VincentMagwenya）表示，由於美國揚言抵制，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）不再受邀出席峰會。這個消息據報是由法國轉達。
馬格溫雅說：「我們被告知，如果南非受邀，美方揚言抵制G7。」
不過數小時後，拉瑪佛沙表示，根據「他的消息」，無論是美國還是其他國家，都「沒有任何國家施壓」。
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）說，法國「並未屈服於任何壓力」，而是選擇「簡化G7」安排，改為邀請肯亞協助法國籌備5月在肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉行的大型非洲峰會。
美國國務院一名官員隨後表示：「我們並未要求法國排除南非參與G7峰會。」
美國與南非因多項歧見關係破裂，包括南非對美國盟邦以色列提起種族滅絕訴訟，以及美國總統川普聲稱南非白人遭受迫害引發爭議。
G7時常擴大邀請其他國家與會，例如今年邀請巴西、印度及韓國。南非曾於去年獲加拿大邀請出席G7峰會。
馬格溫雅說：「此事不會影響我們與法國雙邊關係的堅實與緊密性。」
他說：「儘管出現這些事態發展，南非仍致力與美國進行建設性互動。」
他還說：「美國與南非外交關係在川普政府上任之前就存在，並將延續到現任白宮任期之後。」
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