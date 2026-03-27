快訊

蔡正元今入監「檢察官要我咬馬英九」 否認賤賣黨產

MLB／霸氣9上9下收尾！山本由伸扛道奇開幕戰繳6局失2分好投

旅客當心！台鐵電力設備故障 樹林=鶯歌雙線暫時不通

聽新聞
0:00 / 0:00

南非無緣G7峰會 起初歸咎美國施壓後改口

中央社／ 約翰尼斯堡26日綜合外電報導

南非今天表示，原本獲邀參加6月在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，如今已被排除在外。南非起初歸咎美國對法國施壓，但後來改口。

法新社報導，南非總統府發言人馬格溫雅（VincentMagwenya）表示，由於美國揚言抵制，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）不再受邀出席峰會。這個消息據報是由法國轉達。

馬格溫雅說：「我們被告知，如果南非受邀，美方揚言抵制G7。」

不過數小時後，拉瑪佛沙表示，根據「他的消息」，無論是美國還是其他國家，都「沒有任何國家施壓」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）說，法國「並未屈服於任何壓力」，而是選擇「簡化G7」安排，改為邀請肯亞協助法國籌備5月在肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉行的大型非洲峰會。

美國國務院一名官員隨後表示：「我們並未要求法國排除南非參與G7峰會。」

美國與南非因多項歧見關係破裂，包括南非對美國盟邦以色列提起種族滅絕訴訟，以及美國總統川普聲稱南非白人遭受迫害引發爭議。

G7時常擴大邀請其他國家與會，例如今年邀請巴西、印度及韓國。南非曾於去年獲加拿大邀請出席G7峰會。

馬格溫雅說：「此事不會影響我們與法國雙邊關係的堅實與緊密性。」

他說：「儘管出現這些事態發展，南非仍致力與美國進行建設性互動。」

他還說：「美國與南非外交關係在川普政府上任之前就存在，並將延續到現任白宮任期之後。」

以色列 加拿大 國務院

延伸閱讀

G7外長法國與會 盼彌合美歐對伊朗分歧

美國「重返亞洲」一再破功！川普開打伊朗 對中國大陸籌碼流失中

鈊象2026年獲利挑戰新高

中東戰爭第25天》川普稱伊朗送「大禮」 最新發展一次看

相關新聞

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

2026年3月底的中東局勢正陷入一個詭異的情境。美國總統川普日前在白宮公開表示，美方正與伊朗政權進行外交談判，據此宣布暫緩原訂將對伊朗關鍵能源設施進行大規模轟炸的行動5天，且聲稱雙方已在多項核心議題上取得共識。然而，這番看似和平曙光的言論隨即遭到德黑蘭方面斷然否認。伊朗強調，伊朗至今並未與美方進行過任何形式的直接或間接交流。

雖然可恥但都在用AI？ 近三分之一員工對老闆隱瞞使用

現在的辦公室，蔓延著一種「不能說的祕密」：大家都在用AI，但沒人講。你用Germini生圖、NotebookLM製作簡報、他用ChatGPT整理資料，連主管都在用AI，卻沒人敢公開承認。這種現象被稱為「AI羞恥」（AI Shame）。聯合報數位版帶你了解，為什麼有近三分之一的員工，選擇隱瞞自己重度依賴這項新科技。 員工都很清楚AI的威力。上萬字的冗長報告能瞬間濃縮成幾百字的重點摘要，零散資料能秒變有邏輯的簡報，還補齊你原本想不到的觀點。問題在於：用了之後，你敢承認嗎？

路徑曝光！自衛官闖大陸駐日大使館 請假北上東京、銀座買刀

日本自衛隊員持刀闖入中國駐日本大使館遭逮，警方調查發現，23歲現役自衛官村田晃大案發前一天自宮崎出發，搭乘高速巴士前往福...

白宮：川習會5月登場 符合「戰爭在四至六周結束」時程表

白宮宣布，美國總統川普5月14-15日將訪問中國大陸，並與大陸國家主席習近平會面。該行程約略符合川普之前所言，伊朗戰事將在四到六周結束。

川習會5月舉行 WSJ：台灣議題 川普可能讓步

美國總統川普將在5月中訪問大陸，與中國大陸國家主席習近平會面，華爾街日報（WSJ）報導，川普可能試圖找到一個「中間點」，迎合習近平在台灣問題的訴求，觀察重點為官方聲明措辭的幾個關鍵詞。

美官員爆料：川普曾對習說「能搞定蔡英文」 川習會恐對北京讓步

華爾街日報廿五日報導，台灣問題是美中關係最危險的引爆點。過去五十年來，美國總統大致遵循一套精心設計的外交規範。但中國大陸國家主席習近平正押注美國總統川普已準備好打破這套既有劇本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。