英國國安顧問再次低調訪中 缺乏透明度惹議

英國國家安全顧問鮑爾近日再度低調訪問中國，與外交部長王毅會晤，英方再次未發布談話紀要，引發議論。在野保守黨影子內政副大臣克恩斯質疑，若英國各界得靠北京幫忙確保政府的行動透明度，則問題已相當嚴重。

克恩斯（Alicia Kearns）在社群平台X發文表示，她曾不只一次在國會質問鮑爾（Jonathan Powell）與中方的「秘密接觸」。她提到，鮑爾的聘用過程充滿首相施凱爾（Keir Starmer）強力促成的痕跡；鮑爾是否確實經過該有的安全查核，不無疑問。

鮑爾是英國歷來第一位「政治任命」國安顧問，且被許多人視為「實際上的外交大臣」。然而，他的聘僱身分是「特別顧問」，不是公務員、也不是民選代表，這讓他有條件以「慣例」為由，避免直接接受國會監督。

泰晤士報（The Times）報導，儘管首相府甚至迴避證實鮑爾近日曾與王毅會晤，並稱英國官方「按慣例」不會評論國安顧問的會面，事實上，首相府過去曾公開國安顧問行程，包括透過新聞稿。

克恩斯說：「我們不該是從中國共產黨那裡得知（英國）國安顧問行程。」

自2024年12月就任國安顧問以來，鮑爾已至少訪問中國3次（含最近的一次），但每一次都只有中方發布新聞稿，且都是在會後。在英國官方迴避評論的情況下，外界僅能從中方的訊息發布推測實際上可能發生了什麼事。

鮑爾以國安顧問身分訪中是在去年7月和11月，以及今年3月23日。

根據中國外交部發布的訊息，王毅23日在北京與鮑爾會晤。王毅表示，中英發展長期穩定的「全面戰略夥伴關係」是大勢所趨；中英雙方應落實兩國領導人共識，開展各層級交往、深化合作，同時有效管控分歧，推動中英關係穩定向前。

雙方另談及伊朗、烏克蘭等地危機。