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英國打擊陳志犯罪網絡 李添負責在台洗錢列制裁名單

中央社／ 倫敦26日專電

英國政府加強打擊網路詐騙洗錢，以東南亞為根據地的犯罪網絡被納入打擊重點，今天宣布制裁4個實體和6名個人，大多與首腦陳志有關，負責在台灣為陳志洗錢的李添也遭制裁。

1987年生於北京的李添是檯面上由陳志主導的犯罪集團「太子集團」的高層。英國政府在制裁通告稱李添為陳志心腹，負責管理太子集團的國際金融網絡，「包括在台灣」。

李添同時擁有中國、柬埔寨、賽普勒斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、萬那杜等國籍。

今天遭制裁的還有出身澳門的前三合會頭目、打造緬甸大型詐騙園區「KK園區」的尹國駒。

此外，曾被內部人士指為太子集團幕後大老、據稱被陳志視為「大哥」的胡小偉（Xiaowei Hu）也入列制裁名單。

儘管「胡小偉」這個姓名可見於不少媒體報導，英國政府資料庫顯示，胡小偉是化名之一，這名犯罪分子的正式姓名為An Ming Wu（Wu為姓氏），1982年生。

除了「胡小偉」，其他化名還包括「陳小二」（Xiao'er Chen）、胡師（音譯，Shi Hu）。「胡小偉」同樣擁有數個不同國籍。

制裁名單另可見1987年出生的「王曉燕」（XiaoyanWang），是陳志犯罪網絡高層祝忠標的妻子。祝忠標去年已遭英、美政府制裁。王曉燕在英國持有一家公司，並以公司名義在倫敦購置豪宅。

今天遭英國政府制裁的還有一名柬埔寨籍男子Soklim Eang，以及1978年生於浙江、具柬埔寨籍的男子彭偉志（音譯，Weizhi Pang；另一個拼法為Wei ZeiPang，別名Visal Pang）。

根據英國政府資訊，這名出身浙江的男子與太子集團有關，且是柬埔寨Tian Xu International Technology公司董事。

Tian Xu今天也遭制裁。另一家同步被制裁的柬埔寨公司是Bsquare Technology。

Tian Xu、Bsquare Technology，以及已於去年遭英國制裁的加密貨幣交易平台BYEX，都屬於太子集團犯罪網絡。洗錢活動猖獗的BYEX去年遭制裁後，如今已「歇業」。

其餘2家入列今天制裁名單的實體則是同樣位於柬埔寨的Legend Innovation、以及網路黑市Xinbi。

Xinbi的子公司Xinbi Guarantee去年曾遭總部位於倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic調查揭露，為東南亞犯罪網絡提供大量詐騙工具以及洗錢等非法服務。

Xinbi是以中文為主要語言、以加密貨幣為交易媒介的網路黑市，犯罪分子可從Xinbi取得各項與詐騙、洗錢有關的服務和工具，包括遭竊取的個人資料、偽造的身分文件，以及「星鏈」（Starlink）等衛星網路設備。

Xinbi是亞洲規模最大的網路黑市之一，曾遭揭露為盜取他人虛擬資產的北韓駭客洗錢，英國政府今天也證實這一點。

英國政府表示，英國是第一個對Xinbi實施制裁的國家。

Xinbi的眾多用戶之中，包括詐騙基地#8 Park（8號園區）。

英國政府表示，「8號園區」最近才被指認出來，可能是目前已知柬埔寨規模最大的詐騙園區。

「8號園區」與太子集團有關，營運商包含LegendInnovation。Legend Innovation的董事之一即是今天遭制裁的柬埔寨男子Soklim Eang。

英國政府表示，英國民眾也是這些犯罪分子詐騙活動的被害人。政府將持續致力保護民眾、打擊遍布世界各地的犯罪網絡。

在英國主導下，國際刑警組織（INTERPOL）本月成立任務代號「暗影風暴」（Shadow Storm）的「全球打詐工作小組」，將整合INTERPOL總計196個會員國的情報能力並聯合執法，直搗詐欺犯罪源頭。

英國6月另將在倫敦召開為期2天、由外交部主責的非法金融峰會（Illicit Finance Summit），主要目標包括在打擊洗錢和各式跨境非法金融活動方面，強化國際合作。

英國 柬埔寨 太子集團

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