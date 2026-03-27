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日本岩手外海規模6.5地震 最大震度4未引發海嘯
日本氣象廳資料顯示，岩手縣東部外海今天晚間11時18分左右偵測到規模6.5地震，震源深度僅大約10公里，最大震度4級，沒有發布海嘯警報。
日本氣象廳數據指出，偵測到震度4的地區為岩手縣盛岡市，震度3的區域則有岩手縣二戶市、八幡平市、瀧澤市等地，以及北海道、青森縣、宮城縣、秋田縣、山形縣也測到震度3。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，這起地震的震央位於三陸海域，可能在日本沿岸地區帶來若干海面變動，但不會造成災害。
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