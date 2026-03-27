川習會5月舉行 WSJ：台灣議題 川普可能讓步

華爾街日報廿五日報導，台灣問題是美中關係最危險的引爆點。過去五十年來，美國總統大致遵循一套精心設計的外交規範。但中國大陸國家主席習近平正押注美國總統川普已準備好打破這套既有劇本。

2026-03-27 00:00