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川習會5月舉行 WSJ：台灣議題 川普可能讓步
美國總統川普將在5月中訪問大陸，與中國大陸國家主席習近平會面，華爾街日報（WSJ）報導，川普可能試圖找到一個「中間點」，迎合習近平在台灣問題的訴求，觀察重點為官方聲明措辭的幾個關鍵詞。
報導指出，川普對台灣政策的反覆，讓習近平認為川普對台灣議題的立場搖擺不定。川普2017年首度上任時，打破慣例接聽時任台灣總統蔡英文的祝賀電話，並質疑美國長期主張的「一中政策」，讓北京大感意外。
但川普2017年首次訪陸時，又曾主動向習近平提議，能幫助習近平與蔡英文協商台灣地位，甚至說「我能幫忙搞定這個女人」，震撼北京。川普也曾指責台灣竊取美國晶片業，去年一度對台灣商品加徵高額關稅。
隨著川普將在5月14-15日訪陸，台灣議題預料將再次浮上檯面。
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