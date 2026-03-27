白宮：川習會5月登場 符合「戰爭在四至六周結束」時程表

白宮宣布，美國總統川普5月14-15日將訪問中國大陸，並與大陸國家主席習近平會面。該行程約略符合川普之前所言，伊朗戰事將在四到六周結束。

白宮發言人李維特25日宣布，川普將在5月14、15日訪問中國大陸、並與習近平會面，「我們一直在討論總統與習主席會面的改期事宜，習主席了解總統在戰鬥任務期間必須坐鎮，這件事好重要，他顯然了解延後會談的請求，並接受」。

川習近期與未來互動情況

昨天，大陸外交部發言人林劍也在例行記者會重申，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普訪問事宜保持溝通。

川普同日稍後在社群平台Truth Social發文表示，「我和備受敬重的中國習主席會面，原本因我們在伊朗軍事行動而延期，現已改期，5月14、15日在北京登場。第一夫人梅蘭妮亞和我將在今年稍後的日期，於華府接待來訪的習主席和彭夫人，我們的代表正敲定這些歷史性訪問的準備事宜，我非常期待和習主席共度這段我確定將是重大事件的時光」。

川普之前因伊朗戰事延後訪陸，現在日期敲定，引人好奇屆時中東衝突是否落幕，李維特被問到相關問題時說，川普政府「一直都推估（伊朗衝突）會維持約四到六周」，但她強調，結束伊朗戰事，並非重設川習北京峰會日期的前提。

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，若以六周計算，戰事將在4月中結束。華爾街日報（WSJ）報導，川普近日向幕僚與盟友表示，希望避免演變為長期戰爭，他認為伊朗衝突已在最後階段，敦促麾下團隊遵循他對外宣稱、戰爭會在四至六周後結束的時程表。

然而，川普沒有輕易終結戰爭的選項，和平談判仍處初步階段。他的注意力還一度轉向期中選舉、機場移民執法及選民資格立法等國內議題。知情人士表示，川普認為戰爭干擾了他推動其他優先政策。