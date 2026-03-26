福斯擬與以色列「鐵穹」合作 轉型生產飛彈防禦系統

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）正與以色列國營國防企業拉斐爾先進防衛系統公司（Rafael Advanced Defence Systems）洽談合作，計畫將旗下德國的一座工廠，從汽車生產轉型為製造「鐵穹」飛彈防禦系統相關設備。

英國「金融時報」獨家報導，拉斐爾先進防衛系統公司與福斯規劃，將改造位於下薩克森邦的奧斯納貝克（Osnabrück）工廠，生產「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的相關零組件，包括載運飛彈的重型軍用卡車、發射裝置及電力供應設備。

知情人士透露，福斯希望藉此保住奧斯納貝克工廠約2300個工作機會。這座工廠原本面臨關閉危機，若順利轉型為防空系統零組件生產基地，可望緩解關廠壓力。

「金融時報」指出，這項合作是德國汽車產業迄今最具代表性的轉型嘗試之一。在中國競爭加劇及電動車轉型不順的雙重壓力下，車廠獲利下滑，促使業者轉向與快速成長的國防產業合作。

福斯目前已透過旗下子公司MAN與德國軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）的合資公司生產軍用卡車。此次與拉斐爾合作，象徵福斯重返武器製造領域；福斯在第二次世界大戰期間，曾為德軍生產軍用車輛與V1飛彈。

知情人士表示，此次鐵穹合作案結合「成熟的以色列國防技術與德國製造能力」，所需新增投資有限，若工人同意轉型生產軍用零組件，工廠可望在12至18個月內投入運轉。

拉斐爾選擇在德國設立生產據點，除看重當地製造實力外，也因德國為歐洲最堅定支持以色列的國家之一。隨北約各國大幅提升軍事支出，拉斐爾希望將「鐵穹」系統銷售至包括德國在內的歐洲各國政府。