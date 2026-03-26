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金正恩平壤會魯卡申柯 簽署友好合作條約

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
北韓領導人金正恩（左）及白俄羅斯總統魯卡申柯（右）。圖／路透社
北韓領導人金正恩（左）及白俄羅斯總統魯卡申柯（右）。圖／路透社

北韓國營媒體報導，領導人金正恩在平壤熱烈歡迎白俄羅斯總統魯卡申柯首次到訪後，兩人今天簽署「友好合作條約」。

法新社報導，除了支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭之外，兩國也都被西方制裁，並且遭控嚴重侵害人權。據信約有2000名北韓士兵在俄烏戰爭中陣亡。

國營白俄羅斯通訊社（BelTA）引述魯卡申柯（Alexander Lukashenko）說：「我們兩國之間的友誼始於蘇聯時期，從未中斷。如今，由於全面且穩定的發展，我們正進入一個全新階段。」

北韓中央通信社報導，為期兩天訪問在金正恩欣然會見並且熱烈歡迎魯卡申柯之下展開。這是繼去年在北京之後兩人再次會晤。

據報導，魯卡申柯在北韓高層陪同下前往金正恩父親與祖父陵寢錦繡山太陽宮，除以自己名義向北韓已故最高領導人金日成和金正日銅像獻花，還以俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）名義獻花。

白俄羅斯和北韓響應中國國家主席習近平和普丁共同推動、意在打破西方霸權的「世界多極化」理念。

在烏克蘭戰爭中，兩國都向莫斯科提供協助，明斯克更成為俄軍入侵的跳板，俄方也在白俄境內部署戰術核武。

俄羅斯和北韓於2024年簽署全面戰略夥伴關係條約，規定若其中一方遭受攻擊，另一方需提供「軍事及其他協助」。

分析指出，北韓因而獲得俄羅斯的經濟援助、軍事技術、糧食和能源供應，幫助平壤降低對長期盟友中國的依賴。

美國總統川普第2任期內積極與白俄羅斯發展關係，放寬制裁並邀請白俄加入他的和平理事會（Board of Peace）。

川普於第一任期內三度與金正恩會面，外界揣測川普展開因伊朗戰爭而延後的北京訪問時，兩人可能再次會晤。川普定5月14、15日對中國進行國是訪問。

魯卡申柯 白俄羅斯 北韓 金正恩

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