星總理博鰲論壇演說 指國際規則受削弱籲建多邊協定

新加坡總理黃循財正在中國訪問，他今天在博鰲亞洲論壇演說表示，國際法和多邊規則為國家行為所提供的護欄正被削弱，並強調與夥伴建立多邊協定的重要性。

黃循財25日至28日訪問中國海南及香港，並在博鰲亞洲論壇的開幕全體大會上發表演說。根據新加坡總理公署（PMO）今天發布新聞資料，黃循財在演說時表示，烏克蘭戰爭已進入第5年、中東衝突則已持續第4週並可能延長，這些並非遙遠的事件，而是對每個人都有實際影響，使糧食與能源價格上漲、供應鏈受阻，並增加全球經濟放緩的風險。

黃循財指出，數十年來國際法和多邊規則為國家行為提供了護欄，並為國際關係帶來一定程度的可預測性；如今這些護欄正被削弱，各國感到規則約束減弱，而更傾向於一旦有能力就採取行動，小國和中等國家感受尤為明顯，當規則讓位於原始權力時，無論大小國家都無法真正安全。

「我們需要更靈活的合作方式，一個實際方法是讓志同道合的夥伴建立多邊協定（plurilateralarrangements）」，黃循財表示，例如「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正在推動經濟整合，而「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）則在數位貿易領域開創新局。

他並稱，新加坡將與中國合作加深其融入區域經濟框架，支持並歡迎中國有意加入CPTPP與DEPA。對於新加坡將於2027年出任東協輪值主席國，黃循財則說，星方將與中國、日本、韓國和印度等夥伴合作，在區域之外也將擴大與關鍵夥伴的互動，包括波斯灣合作理事會與歐盟。

黃循財此次訪中前，甫結束日本訪問行程。他當時投書日媒指出，新加坡一直認為日本能在促進區域和平穩定方面發揮更大作用，同時也意識到歷史上的經歷仍影響著一些國家的看法，「希望日本繼續努力建立信任與信心，讓我們共同維護安全與穩定的區域環境」。