快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉重判17年 應曉薇15年6個月

柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

「小沈1500」不成罪！ 法院只認柯文哲收賄210萬原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

下回再遭川普威嚇怎麼辦？德國擬計畫瞄準美國痛點反擊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
德國總理梅爾茨（左）與美國總統川普3月3日在白宮橢圓辦公室會晤。路透
德國總理梅爾茨（左）與美國總統川普3月3日在白宮橢圓辦公室會晤。路透

彭博資訊報導，面對美國總統川普的政府敵意日增，德國政府正開始擬定計畫，瞄準美國的諸多痛點，以備下回川普再對歐洲頤指氣使時強力反擊。

報導引述知情人士說法指出，柏林當局分析美國供應鏈，找出一些可供歐盟國家施壓的著力點。

例如，歐盟可瞄準美國科技巨擘，如Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms等美企，開徵新稅、罰款或對其歐洲營運設限。

另一施壓點是人工智慧（AI）資料中心。從OpenAI、Anthropic、微軟AI部門到馬斯克的X，這方面都曝險甚鉅。布建資料中心需西門子等歐企供應專用設備。歐盟可動用「工業加速法案」等措施，公共採購優先採用歐製零組件。

更能讓美方喊痛的武器是半導體相關出口管制。美國尖端晶片生產仍倚賴歐企供應所需材料，也需要艾司摩爾（ASML）的晶片製造設備及其德國供應商蔡司（Zeiss）和創浦（Trumpf）。

歐盟其他著力點還包括藥物、化學品與工具機，歐盟也可運用投資資本當籌碼。

德國官員表示，目前尚未決定啟動上述計畫，寧可備而不用，最好能與白宮修睦關係。

川普 美國 德國

延伸閱讀

飛彈防禦系統需求火熱 美、德搶食戰爭大餅

德國總統罕見抨擊川普 稱伊朗戰爭是災難性錯誤

美國組建能源、半導體聯盟！號召新加坡、卡達、瑞典等盟友 預計投入1兆美元

經濟日報社論／石油戰爭成形 川普陷入困境

相關新聞

下回再遭川普威嚇怎麼辦？德國擬計畫瞄準美國痛點反擊

彭博資訊報導，面對美國總統川普的政府敵意日增，德國政府正開始擬定計畫，瞄準美國的諸多痛點，以備下回川普再對歐洲頤指氣使時強力反擊。

闖入陸駐日使館的日本自衛隊軍官 今被移送檢方

日本自衛隊一名現役官員，24日持刀翻牆強闖大陸駐日使館，揚言以「神的名義」殺死中國外交人員。26日日本警視廳指出，已以涉嫌非法侵入建築物，將涉案的陸上自衛隊三等陸尉村田晃大送交檢方。

金正恩致函普亭登官媒「永遠挺俄」 被指暗藏1大目的

北韓領導人金正恩表示，北韓將永遠支持俄羅斯，並在官媒25日刊登的信函中，對俄羅斯總統普亭表示讚賞。自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，俄朝兩國關係日益密切，平壤方面派遣了地面部隊與武器系統，支援俄羅斯的戰爭行動。分析人士表示，這些援助是為了換取俄羅斯提供的糧食與武器技術。

日稱自衛隊員持刀找中大使「打算自盡」 中怒轟一句話

日本自衛隊尉官村田晃大持刀24日闖入中國駐日本大使館，再為緊張的中日關係掀起波瀾。日方事後對大使館實施24小時警戒。中國外交部發言人林劍25日再次表示，中方已在北京和東京向日方嚴正交涉，指出該事件嚴重威脅使館人員安全，敦促日方立即徹查事件、嚴懲不法分子，給中方「負責任的交代」。

白俄總統魯卡申柯首訪北韓 金正恩親自熱情迎接

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）抵達北韓展開首次訪問...

打擊墨西哥毒梟卻養出軍隊 川普反毒戰爭被自身反噬

美國亞利桑那州鳳凰城的一間旅館房間，17歲少年像電話客服人員般熟練地接單出貨，在WhatsApp上瀏覽槍械型錄，從AK步槍到半自動的AR-15，各種規格的合格彈藥，房間宛如物流中心。少年每周平均處理200筆訂單，業績是川普下令嚴打墨西哥毒梟前的兩倍，美國強力掃蕩墨西哥毒梟的意外反效果就此浮上檯面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。