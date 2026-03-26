聽新聞
0:00 / 0:00
下回再遭川普威嚇怎麼辦？德國擬計畫瞄準美國痛點反擊
彭博資訊報導，面對美國總統川普的政府敵意日增，德國政府正開始擬定計畫，瞄準美國的諸多痛點，以備下回川普再對歐洲頤指氣使時強力反擊。
報導引述知情人士說法指出，柏林當局分析美國供應鏈，找出一些可供歐盟國家施壓的著力點。
例如，歐盟可瞄準美國科技巨擘，如Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms等美企，開徵新稅、罰款或對其歐洲營運設限。
另一施壓點是人工智慧（AI）資料中心。從OpenAI、Anthropic、微軟AI部門到馬斯克的X，這方面都曝險甚鉅。布建資料中心需西門子等歐企供應專用設備。歐盟可動用「工業加速法案」等措施，公共採購優先採用歐製零組件。
更能讓美方喊痛的武器是半導體相關出口管制。美國尖端晶片生產仍倚賴歐企供應所需材料，也需要艾司摩爾（ASML）的晶片製造設備及其德國供應商蔡司（Zeiss）和創浦（Trumpf）。
歐盟其他著力點還包括藥物、化學品與工具機，歐盟也可運用投資資本當籌碼。
德國官員表示，目前尚未決定啟動上述計畫，寧可備而不用，最好能與白宮修睦關係。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。