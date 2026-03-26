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日美峰會後文件未提台灣 日方否認刻意刪除：完全不是事實
針對部分日本媒體報導稱，日本在公布日美領袖會談內容時，刪除了有關「台灣」的相關內容，日本內閣官房長官木原稔今天表示「這完全不是事實」，予以否認。
TBS報導，日美領袖會談後，美國公布的「事實清單（Fact Sheet）」中明確提到，2位領袖「承諾維護台灣海峽的和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環」，但日本方面發表的文件中，沒有出現任何與台灣相關的描述。
部分日本媒體報導稱，相關描述「是在首相高市早苗指示下被刪除」。對此，木原稔今天在記者會中予以否認，強調日本政府並未刪除任何台灣相關內容。
他表示，「這份事實清單不僅限於領袖會談內容，也包含美方對各項議題的認知。無論如何，包括高市首相在內的日本政府，從未將台灣相關描述自日本方面的事後發表中刪除，這完全不是事實。」
此外，木原也強調，美方事實清單中關於台灣的相關描述，「與日本方面的認知完全一致」。
另外，對於部分媒體報導稱，「高市首相在日美領袖會談中遲到」，木原同樣否認，表示「遲到並非事實」。
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