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G7外長法國與會 盼彌合美歐對伊朗分歧

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導

七大工業國集團（G7）外交部長今天起在巴黎郊外會面，歐洲國家與盟友一方面尋求縮小與美國在中東戰爭上的分歧，同時讓烏克蘭與加薩等危機列為重要議程。

法新社報導，在G7於巴黎郊外鄉間的塞爾奈谷修道院（Vaux-de-Cernay Abbey）舉行兩天會議之際，白宮表示，如果伊朗不接受結束美國與以色列對伊朗戰爭的協議，總統川普準備「發動地獄般的打擊」。

這是美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）自中東戰爭開打以來首度外訪，他將與加拿大、德國、義大利、法國、日本與英國的外長會面，不過只有在會議的第2天。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）24日告訴法新社，法國擔任今年G7輪值主席國，目標之一是「解決全球重大的失衡問題，這在很多方面上解釋了我們正目睹的緊張與競爭程度，並對我們的國民造成非常具體的影響」。

隨著獲伊朗支持的什業派武裝團體真主黨（Hezbollah）朝以色列發射火箭，將黎巴嫩捲入戰爭中，巴霍也敦促以色列「克制」，不要派遣部隊控制黎巴嫩南部的一個區域。

G7的起源可追溯至1975年在附近朗布依埃城堡（Chateau de Rambouillet）舉行的首屆G6峰會，為了擴大G7影響力，法國也邀請主要新興市場的外長與會，包括巴西、印度與烏克蘭、沙烏地阿拉伯和韓國。

儘管所有G7國家都是美國的親密盟國，但沒有一個國家明確表態支持對伊朗的攻擊，令川普感到不滿。德國外交部長兼副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）甚至抱怨川普在中東「誤導人的政策」，對德國經濟造成衝擊。

川普聲稱，美國正在與伊朗宗教體制內的「高層」進行談判，以結束這場衝突。但伊朗國家電視台昨天報導，德黑蘭已拒絕透過巴基斯坦傳達的和平提案。

川普威脅將打擊伊朗能源設施，儘管他目前在據稱的談判中暫緩相關行動，此舉仍令歐洲盟國深感憂慮，他們都呼籲降低緊張情勢，且未以軍事手段參與這場衝突。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）23日表示，中東戰爭轉移外界對加薩和平計畫和被占領的約旦河西岸暴力事件的關注，令人憂心。

俄羅斯全面入侵烏克蘭4年多，巴霍向法新社表示，對「烏克蘭抵抗行動」的支持以及對俄羅斯的施壓將持續下去。

G7

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