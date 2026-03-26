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德澳深化合作 擬簽駐軍地位協定並共建太空防禦
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）正在澳洲坎培拉進行訪問，兩國於今天同意簡化雙方互駐部隊的程序，並在太空防禦領域進行合作。
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，兩國將簽署一份「駐軍地位協定」（status of forcesagreement），這將使「我們的國防部隊在彼此國家內行動變得更加容易」。
法新社報導，澳洲將加入德國建立「太空預警系統」的計畫。佩斯托瑞斯表示，此舉是為了應對俄羅斯和中國日益增強的癱瘓及摧毀衛星的能力。
他補充表示，德國打算部署一個「獨立的全球監視感測器網絡」來保衛系統。
澳洲也將把德國TDW公司的飛彈納入國家持續擴大的國內導引武器製造計畫中。此舉旨在應對烏克蘭與中東衝突導致全球供應吃緊之際，防範印太地區出現短缺。
佩斯托瑞斯本週在訪問日本、新加坡和澳洲期間強調，歐洲和印太地區的中等規模國家在「維護國際規則」、保護貿易路線、能源供應和安全方面擁有共同利益。
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