白俄總統魯卡申柯首訪北韓 金正恩親自熱情迎接

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）抵達北韓展開首次訪問，受到北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）的親自迎接。

北韓中央通信社指出，北韓昨天在金日成廣場（Kim Il Sung Square）舉行歡迎魯卡申柯的儀式，金正恩「愉快地」與魯卡申柯會面，並「熱情」歡迎這位白俄羅斯總統來訪。

據報導，魯卡申柯隨後在北韓高階官員陪同下，前往金正恩父親與祖父陵寢錦繡山太陽宮（KumsusanPalace of the Sun）致意，並代表俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）獻上花束。

北韓中央通信社報導，魯卡申柯還出席另一場活動，在解放塔（Liberation Tower）獻上花圈並與金正恩一同默哀，以「悼念為朝鮮解放神聖戰爭獻上寶貴性命的蘇聯軍烈士」，這指的是1945年第2次世界大戰結束時，日本殖民統治的終止。

北韓中央通信社發布的照片顯示，這兩位領導人相互寒暄，魯卡申柯把手搭在金正恩背上，兩人面帶微笑，背景中有北韓人揮舞著兩國國旗。另一張照片顯示，金正恩向魯卡申柯介紹隨行官員。

北韓與白俄羅斯都曾在俄烏戰爭中向莫斯科提供援助，平壤當局派遣地面部隊與武器，明斯克則成為2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭的跳板。

南韓與西方情報機關估計，北韓已向俄羅斯派出數以千計的官兵，主要是在庫斯克州（Kursk），還提供火砲彈藥、飛彈與火箭系統。