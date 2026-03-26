封殺俄影子船隊 英授權軍方攔截扣押船隻

英國政府今天宣布，英國軍方將獲准對行經其水域、且被列入制裁名單的俄羅斯所謂「影子船隊」船舶進行登船檢查與扣押。

唐寧街（Downing Street）在聲明中表示：「隨著英國加大對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的施壓，英國軍方將能登船檢查通過英國水域的影子船隊船隻。」

俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，倫敦已制裁數百艘疑似屬於「影子船隊」的船隻，俄羅斯利用這些船隻來規避西方的貿易禁運。

這些船隻通常是所有權不明的老舊油輪，目前已被禁止進入英國港口及使用相關服務。

唐寧街指出：「首相已同意，英國武裝部隊與執法人員現在將能攔截已受英國制裁、且正行經英國水域的船隻。」

「英國將進一步加強對影子船隊的封鎖，對受制裁船隻關閉包括英吉利海峽在內的英國水域。這將迫使營運商轉向航程更長、經濟成本更高昂的航線，否則就要冒著被英軍扣押的風險。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示：「普丁正因中東戰爭見獵心喜，因為他認為油價上漲能讓他獲取暴利。」

「這就是為什麼我們將更強力打擊他的影子船隊，不僅是為了保障英國安全，也是為了切斷支撐他在烏克蘭進行野蠻戰爭的非法資金來源。」