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澤倫斯基爆：美安全保證綁烏克蘭放棄頓巴斯 歐洲安全拉警報

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澤倫斯基表示，美國將安全保障與烏克蘭撤出頓巴斯掛鉤。路透
澤倫斯基表示，美國將安全保障與烏克蘭撤出頓巴斯掛鉤。路透

烏克蘭總統澤倫斯基路透透露，美國將提供給烏克蘭的安全保障與和平協議掛鉤，條件是基輔須放棄烏東頓巴斯地區。此舉發生在川普政府聚焦伊朗戰事之際，華府正擴大對烏施壓，以期迅速速結束自2022年俄羅斯入侵以來已持續四年的戰爭。

澤倫斯基指出，美方準備在烏克蘭撤出頓巴斯的條件下敲定保證，但他警告，此舉等同將當地重要防禦據點拱手讓給俄方，將削弱烏克蘭乃至於歐洲的安全。

美俄烏今年已在阿布達比與日內瓦舉行三輪高層會談。原訂本月舉行的第四輪會談，已因伊朗戰事延後。澤倫斯基認為，俄方正押注美國若談判停滯將失去耐心並抽身而退。

他並強調，任何協議須包含具約束力的安全保障，以防俄羅斯再度開戰，但目前仍有兩大關鍵未解，包括軍備資金來源，以及盟友在未來俄方再度侵略時的具體回應方式。

他表示，須由他本人、川普與普亭舉行峰會，是解決領土與安全保證問題的唯一途徑。此外，他感謝美方持續提供愛國者防空系統，但強調數量仍不足。

澤倫斯基 烏克蘭 防空系統 路透 華府

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