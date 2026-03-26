聯大通過決議：跨大西洋奴隸貿易列為最嚴重反人類罪

儘管美國及部分歐洲國家反對，聯合國大會今天仍將跨大西洋非洲奴隸貿易定性為「最嚴重的反人類罪」。

這項舉措以123票贊成、3票反對、52票棄權獲得通過；倡議者稱此為邁向療癒與可能賠償的一步。

美國、以色列與阿根廷投下反對票，英國及歐洲聯盟（EU）成員國則選擇棄權。

迦納總統馬哈馬（John Mahama）是非洲聯盟（African Union）中最積極支持奴隸制度賠償的領袖之一，他親自到紐約聯合國總部支持這項表決。

馬哈馬表示：「今天，我們以莊嚴的團結精神齊聚一堂，確認歷史真相，並尋求療癒與補償正義的道路。這項決議的通過，有助於防止人們遺忘。」

儘管這項決議不具法律約束力，但它不僅止於承認歷史，還要求曾參與奴隸貿易的國家推動修復式正義。

決議同時指出，奴隸制度遺留的影響仍存在於當今社會，包括持續的種族歧視與新殖民主義現象。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「跨大西洋奴隸貿易是一項反人類罪，它摧毀了人的尊嚴，拆散家庭，並重創社群。」

他補充說：「為了替這種不可辯護的行為辯護，奴隸制度的支持者與受益者構建了一套種族主義意識形態，把偏見變成偽科學。」