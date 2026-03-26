日本唯一特定危險指定暴力團 工藤會老大野村悟要「引退」？

全日本唯一特定危險指定暴力團工藤會老大野村悟打算「引退」。日本媒體報導，因犯殺人罪等被判無期徒刑的野村，向其他暴力團組織表達退休之意。警方正在確認79歲的野村是否真的退出江湖或只是為了減輕刑責。

檢方認為野村下令工藤會的小弟殺人，以殺人等罪起訴，一審被判死刑，二審改判無期徒刑，檢方與被告皆表不服上訴，正在最高法院審理。野村在2023年開庭的時候，曾說他要「辭掉總裁、與工藤會斷絕關係」。但之後組員依舊會前往拘留所與他會面，福岡縣警方認為他對工藤會還是有影響力。2011年野村從第四代會長退居總裁以後，持續掌控幫內事務。

縣警表示，這個月開始，工藤打了好幾通電話，向其他暴力團表達他已引退。不過警方不排除是偽裝引退。他的接班人、工藤會的第二號人物、69歲的田上不美夫也因案被判無期徒刑在上訴。