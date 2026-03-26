快訊

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

讓民眾上街是送死！川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣將派師赴印度教華語文 助藏人明確表達心聲

中央社／ 記者李晉緯新德里25日專電

台灣與西藏簽訂合作備忘錄，未來將派教師至印度教導藏人華語文。西藏代表今天表示，這深化了雙方的關係，並傳遞了民主的價值，也讓藏人未來能以華語文對外表達他們的心聲。

駐印度代表處教育組今天與達賴喇嘛高等教育學院簽訂合作備忘錄，未來將選派華師到印度，教在印度的藏人華語文。

見證雙方簽訂合作備忘錄的駐印度代表陳牧民告訴中央社記者，台灣教育中心是台灣在印度與印度高教合作的重要計畫之一，這也是台灣跟西藏在印度，首度於高教上的合作，這對拓展台灣與西藏的關係，有很大的幫助。

陳牧民在接受中央社記者訪問時表示，未來會有台灣的老師來印度，在藏人的學校從事教學工作，而台灣在包括民主社會、高科技、高教上的發展，對藏人來說，都會是很好的啟發，也會是台灣、西藏相互瞭解的一個絕佳管道。

達賴喇嘛高等教育學院校長巴桑（Tenzin Pasang）在接受中央社記者採訪時表示，達賴喇嘛高等教育學院2008年成立後就有華語文課程，「如今駐印度代表處正在幫我們聘請老師，而這可能是我們首度有這個層級的合作。」

巴桑告訴中央社記者說：「這次直接和駐印度代表處合作，希望能找到更優秀的老師，能更深入、更有效地教學，目前我們主要靠藏人在教華語文，但正在找以華語文（為母語）的老師來教我們的學生。我想這是很大的一次躍進，我們的學生將從這次合作中獲益良多。」

藏人行政中央（即西藏流亡政府）駐印度（南部）首席代表措川（Jigmey Tsultrim）接受中央社記者訪問時表示，台灣與西藏簽訂這份合作備忘錄，擴大、深化了雙方的關係，並傳達了教育、思想、民主的價值。

措川告訴中央社記者：「我們知道，真正能改變個人、社群生活的就是教育，教育是沒有國界、沒有極限的，教育中包括語言和文化，這些東西綜合起來，能讓我們對彼此的認識更為廣泛。我們將有正式的華語文教師被派來印度，到西藏的學校任教，這是雙方關係一個新的開端，也有助大家能更瞭解華語文，相信這會激勵許多西藏青年。」

尊者達賴喇嘛（駐新德里）辦事處秘書（長）狄基（Tashi Dickey）接受中央社記者採訪時提到，駐印度代表處與達賴喇嘛高等教育學院簽署合作備忘錄，這不僅是一項正式的協議，更是一個重要的里程碑。

狄基表示，這個合作備忘錄為藏人創造了更多的機會，從基本面來看，學生學會華語文，將獲得更多的就業機會，從更宏觀的角度來看，藏人正與中國對抗、爭取屬於藏人的自由，而透過學習華語文，能幫所有藏人打開一扇門，「因為我們可以向更多使用華語文的人，忠實表達我們的看法。」

新德里 陳牧民 西藏

延伸閱讀

美伊衝突拉高成本 印度香蕉銷中東陷兩難

徐佳青：華語教育、僑務據點增加 盼立院支持預算

中東戰火爆能源短缺 印度民眾瘋搶1家電「10天熱銷40萬台」

遊台搭公車語言不通 台灣嬤「1暖舉」幫解圍…印度客感動：種族歧視只存在網路

相關新聞

澤倫斯基爆：美安全保證綁烏克蘭放棄頓巴斯 歐洲安全拉警報

烏克蘭總統澤倫斯基向路透透露，美國將提供給烏克蘭的安全保障與和平協議掛鉤，條件是基輔須放棄烏東頓巴斯地區。此舉發生在川普政府聚焦伊朗戰事之際，華府正擴大對烏施壓，以期迅速速結束自2022年俄羅斯入侵以來已持續四年的戰爭。

日本唯一特定危險指定暴力團 工藤會老大野村悟要「引退」？

全日本唯一特定危險指定暴力團工藤會老大野村悟打算「引退」。日本媒體報導，因犯殺人罪等被判無期徒刑的野村，向其他暴力團組織表達退休之意。警方正在確認79歲的野村是否真的退出江湖或只是為了減輕刑責。

日本茨城「懸賞」非法外勞 台灣打工族成獵巫受害者？

日本茨城縣擬執行「非法雇用外勞通報」制度，每案可領1萬日圓檢舉獎金，盼遏止連續三年全國最多的非法外勞問題。此舉在日本引發爭議，外界質疑制度恐在鼓勵告密，演變為全民監視。未來台灣人到日本打工度假，有沒有可能也被誤認？

川習會預計5月14、15日舉行 川普：期待與習會面

美國總統川普原計畫3月底訪問中國，不過因美伊戰事延期，白宮25日宣布新的訪問日期，指川普預計5月14日至15日訪問中國；川普25日也表示，他非常期待與中國國家主席習近平會面，認為兩人見面將會是有里程碑意義的事件。不過，川普原本計畫訪問北京3天，現在訪問延期後只剩下2天的時間。

川普北京行改至5月中旬 行程縮短一天

美國總統川普原訂3月底訪問北京，不過因美國對伊朗的軍事行動改期，美國白宮25日宣布，川普的北京行將改至5月14日到5月15日。對於這是否代表美軍將在5月中旬結束在伊朗的軍事行動，白宮不願證實。

丹麥執政黨國會大選獲勝 席次未過半創120年來最糟紀錄

丹麥總理佛瑞德里克森領導的中間偏左「社會民主黨」在廿四日國會大選保住最大黨地位，但表現是一二○多年來最差。左、右派陣營這次均未過半，外交部長拉斯穆森領軍的中間派「溫和黨」成為關鍵少數，未來幾周預料上演艱難的組閣協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。