台灣將派師赴印度教華語文 助藏人明確表達心聲

台灣與西藏簽訂合作備忘錄，未來將派教師至印度教導藏人華語文。西藏代表今天表示，這深化了雙方的關係，並傳遞了民主的價值，也讓藏人未來能以華語文對外表達他們的心聲。

駐印度代表處教育組今天與達賴喇嘛高等教育學院簽訂合作備忘錄，未來將選派華師到印度，教在印度的藏人華語文。

見證雙方簽訂合作備忘錄的駐印度代表陳牧民告訴中央社記者，台灣教育中心是台灣在印度與印度高教合作的重要計畫之一，這也是台灣跟西藏在印度，首度於高教上的合作，這對拓展台灣與西藏的關係，有很大的幫助。

陳牧民在接受中央社記者訪問時表示，未來會有台灣的老師來印度，在藏人的學校從事教學工作，而台灣在包括民主社會、高科技、高教上的發展，對藏人來說，都會是很好的啟發，也會是台灣、西藏相互瞭解的一個絕佳管道。

達賴喇嘛高等教育學院校長巴桑（Tenzin Pasang）在接受中央社記者採訪時表示，達賴喇嘛高等教育學院2008年成立後就有華語文課程，「如今駐印度代表處正在幫我們聘請老師，而這可能是我們首度有這個層級的合作。」

巴桑告訴中央社記者說：「這次直接和駐印度代表處合作，希望能找到更優秀的老師，能更深入、更有效地教學，目前我們主要靠藏人在教華語文，但正在找以華語文（為母語）的老師來教我們的學生。我想這是很大的一次躍進，我們的學生將從這次合作中獲益良多。」

藏人行政中央（即西藏流亡政府）駐印度（南部）首席代表措川（Jigmey Tsultrim）接受中央社記者訪問時表示，台灣與西藏簽訂這份合作備忘錄，擴大、深化了雙方的關係，並傳達了教育、思想、民主的價值。

措川告訴中央社記者：「我們知道，真正能改變個人、社群生活的就是教育，教育是沒有國界、沒有極限的，教育中包括語言和文化，這些東西綜合起來，能讓我們對彼此的認識更為廣泛。我們將有正式的華語文教師被派來印度，到西藏的學校任教，這是雙方關係一個新的開端，也有助大家能更瞭解華語文，相信這會激勵許多西藏青年。」

尊者達賴喇嘛（駐新德里）辦事處秘書（長）狄基（Tashi Dickey）接受中央社記者採訪時提到，駐印度代表處與達賴喇嘛高等教育學院簽署合作備忘錄，這不僅是一項正式的協議，更是一個重要的里程碑。

狄基表示，這個合作備忘錄為藏人創造了更多的機會，從基本面來看，學生學會華語文，將獲得更多的就業機會，從更宏觀的角度來看，藏人正與中國對抗、爭取屬於藏人的自由，而透過學習華語文，能幫所有藏人打開一扇門，「因為我們可以向更多使用華語文的人，忠實表達我們的看法。」