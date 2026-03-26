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捷克眾議院關切西藏人權 議員、學者齊批中共壓迫

中央社／ 布拉格25日專電

捷克眾議員蘭瑟德洛娃（Helena Langšádlová）與智庫「解析中國」（Sinopsis）、捷克科學院東方研究所今日在眾議院舉辦「西藏的中國化」研討會，聚焦中共對西藏民族壓迫現況。多位眾議員、參議員、漢學家與會，表達對西藏人權議題的關切。

在長達3小時的會議中，捷克參議員瑞克利克（Břetislav Rychlík）分享他去年隨參議院代表團前往印度達蘭薩拉（Dharamsala），會晤第十四世達賴喇嘛並接觸西藏流亡政府的經歷。他形容此行「極為深刻的震撼」，並強調國際社會應更關注西藏的人權與文化保存議題。

瑞克利克表示，在參觀西藏文化博物館時，一處紀念約160名自焚抗議者的展區令他印象深刻。這些藏人以自焚方式抗議中國對西藏事務的干涉，多數年僅18、19歲，「讓人很難不感到強烈的情緒衝擊與內心的憤怒。」

他也提到，另一件令他深受觸動的，是許多藏族兒童被迫離開家園，翻越高海拔地區前往印度，只為保留語言、宗教與文化傳承，但這同時意味著與父母長期分離。

針對中國近期推動「民族團結進步促進法」，瑞克利克指出，此政策可能導致藏人語言、文化與宗教被中國全面同化，已引發國際社會關切，並遭聯合國人權機構批評。

他表示，捷克參議院已推動西藏人權相關決議，並呼籲國際社會持續發聲。「我們至少能做的，是公開指出問題、提醒風險，讓這些議題不被忽視。」

西藏流亡政府駐日內瓦代表赤列曲吉（ThinlayChukki）指出，中國透過民族政策強制同化藏人，並試圖干預達賴喇嘛轉世制度，以強化對西藏統治的合法性。

她強調，西藏境內的人權狀況正持續惡化，且中國的影響力已延伸至歐洲，使人權問題更具全球性。

赤列曲吉也表示，感謝捷克長期對西藏人民的支持。捷克與西藏之間具深厚的歷史連結，源自共同對抗極權主義的經驗，以及捷克前總統哈維爾（VáclavHavel）與第十四世達賴喇嘛之間的深厚情誼，成為全球道德領導的典範之一。

赤列曲吉也提到，現任捷克總統帕維爾（PetrPavel）去年會見達賴喇嘛，以及許多捷克民眾在每年的西藏抗暴日升起西藏旗，顯示捷克對自由與人權的重視根深蒂固。

達賴喇嘛 人權 中共 西藏

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