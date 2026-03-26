義大利司改公投案未過 旅遊部長遭梅洛尼施壓請辭

義大利右派政府推動司法改革公投未過關，政治衝擊持續。繼2位司法部高層24日請辭後，在義國總理梅洛尼罕見公開施壓下，訴訟纏身的旅遊部長桑坦切（Daniela Santanchè）25日晚間也發表請辭聲明。

義大利擬推動「檢察官與法官職業體系分離」等司改計畫，23日在全國性公投遭否決，被視為梅洛尼（Giorgia Meloni）重大挫敗。梅洛尼在投票後果斷調整內閣人事，她24日聲明宣布司法部副部長、幕僚長離職，並表態「希望旅遊部長桑坦切基於責任感做出類似決定」。

梅洛尼發表書面聲明，以公開撕破臉方式要求閣員自行請辭，此舉十分罕見。根據義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，這是因為義大利憲法規定，總理雖有任用人事權，卻無權直接解職部長，若部長不願自行請辭，總理只能透過國會發動不信任案。

在梅洛尼施壓下，桑坦切25日晚間發表請辭聲明，她表示她在公投後第一時間拒絕請辭，是因為不想成為「代罪羔羊」，她強調公投失敗不是她的責任，並重申自己在司法調查案件中是清白無辜。

報導指出，在野的中左派曾在國會針對桑坦切發動三度不信任投票，但在執政右派聯盟護航之下，桑坦切都安然挺過，這次梅洛尼表態不希望桑坦切留任，加上在野黨已排定於30日再度對桑坦切發動不信任投票，讓一直態度強硬的桑坦切終於讓步遞出辭呈。

桑坦切在辭職信中直言，她是遵從梅洛尼的公開呼籲而請辭，她起初拒絕請辭，是不想和司法部副部長德馬士特羅（Andrea Delmastro）因為公投案下台混為一談。

桑坦切坦言，她對於這樣離開部長職位感到遺憾，但她習慣負起責任，也常常幫別人背負責任。