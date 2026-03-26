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巴西首架國產組裝Gripen亮相 防務自主邁向新階段

中央社／ 記者唐雅陵聖保羅25日專電
由巴西航空工業公司與瑞典SAAB合作生產的首架F-39EGripen戰機今正式亮相，巴西總統魯拉與副總統奧克明親自出席儀式。 圖／美聯社
由巴西航空工業公司與瑞典SAAB合作生產的首架F-39EGripen戰機今正式亮相，巴西總統魯拉與副總統奧克明親自出席儀式。 圖／美聯社

巴西航空工業公司（Embraer）與瑞典SAAB合作生產的首架F-39EGripen戰機，今天在聖保羅州內陸城市加維昂佩希托（Gavião Peixoto）正式亮相，象徵巴西進入少數具備自主製造高性能戰機能力的國家之列。

根據巴西新聞網站G1報導，巴西總統魯拉（LuizInácio Lula da Silva）與副總統奧克明（Geraldo Alckmin）親自出席儀式，並強調這是巴西「超音速時代」的開端。國防部長費柳（José Múcio MonteiroFilho）則指出，這不僅是一架新戰機的交付，更是國家戰略自主的具體展現。

巴西空軍官網指出，F-39E Gripen最高時速可達2400公里，具備空中加油能力與先進電子戰系統，將逐步取代服役數十年的美製F-5戰機。巴西在2014年與SAAB簽署總額約40億美元的採購協議，計劃引進36架，其中15架在巴西完成最終組裝。

此一合作案被視為巴西史上規模最大的軍事技術轉移計畫，超過300名工程師曾赴瑞典受訓，並在國內創造逾1萬2000個直接與間接就業機會。巴西空軍司令達馬塞諾（Marcelo Kanitz Damasceno）形容，這是「從期待走向現實」的時刻，Gripen將成為巴西空防的核心力量。

達馬塞諾指出，隨著首架國產Gripen正式亮相，巴西不僅強化防空作戰能力，也在拉丁美洲航空工業版圖中奠定新的地位，展現其在高科技防務產業的雄心。

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