快訊

柯文哲涉京華城案今宣判 衝擊台灣未來政治版圖

白宮堅持軍事行動時間表不變 美伊戰事可望4月落幕

川習會確定改至5月 川普：期待與習近平會面

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國總統川普和中國國家主席習近平去年10月在APEC峰會場邊的合照。 路透
圖為美國總統川普和中國國家主席習近平去年10月在APEC峰會場邊的合照。 路透

美國總統川普原計畫3月底訪問中國，不過因美伊戰事延期，白宮25日宣布新的訪問日期，指川普預計5月14日至15日訪問中國；川普25日也表示，他非常期待與中國國家主席習近平會面，認為兩人見面將會是有里程碑意義的事件。不過，川普原本計畫訪問北京3天，現在訪問延期後只剩下2天的時間。

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已進入第4周，川普原本預計3月31日至4月2日訪問北京，不過川普日前表示，他雖然樂於出訪中國，但由於戰爭的關係，他希望留在國內，稱美國已向中方請求推遲訪問行程，約延後5到6周的時間。

白宮25日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）向媒體公布川普最新的訪問行程，指川普將於5月14日至15日訪問中國；李維特也指出，川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）今年將在川普北京行之後招待習近平和夫人彭麗媛對等訪問華盛頓特區，不過日期尚未決定。

川普則稍晚在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國的代表正在為這場歷史性的訪問做最後準備，他非常期待與習近平會面，並認為這會是有里程碑意義的事件。

至於中方答應川習會延期是否有提出任何條件，李維特對此做出否認；李維特指出，川普和習近平曾對會面改期有過討論，並指出，習近平理解川普為軍事行動留在國內的重要性，也接受美國的請求。

美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）日前談及川習會，他預期這場美中領袖峰會會非常有禮貌且投入，並認為中國非常希望穩定美中兩國之間的關係，指中國準備好在任何情況下都要邀請川普訪問北京。

針對美國對川習會的期待，坎伯提到說，川普恐怕更專注在取得短期成果，包括中國購買美國農產品、加購波音飛機和更多的對美投資；坎伯也預期川普有可能會率很多企業總裁同他一起訪問北京。

坎伯也形容說，美中關係正在一個可喘息的休整期，但之後還是有可能會回到緊張的競爭關係。

川習會 第一夫人 北京

延伸閱讀

白宮堅持軍事行動時間表不變 美伊戰事可望4月落幕

川普5月中訪北京 伊朗戰事有望川習會前結束

川普北京行改至5月中旬 行程縮短一天

美前副國務卿：高市有效向川普闡述需謹慎處理台議題

相關新聞

川普北京行改至5月中旬 行程縮短一天

美國總統川普原訂3月底訪問北京，不過因美國對伊朗的軍事行動改期，美國白宮25日宣布，川普的北京行將改至5月14日到5月15日。對於這是否代表美軍將在5月中旬結束在伊朗的軍事行動，白宮不願證實。

川習會確定改至5月 川普：期待與習近平會面

美國總統川普原計畫3月底訪問中國，不過因美伊戰事延期，白宮25日宣布新的訪問日期，指川普預計5月14日至15日訪問中國；川普25日也表示，他非常期待與中國國家主席習近平會面，認為兩人見面將會是有里程碑意義的事件。不過，川普原本計畫訪問北京3天，現在訪問延期後只剩下2天的時間。

丹麥執政黨國會大選獲勝 席次未過半創120年來最糟紀錄

丹麥總理佛瑞德里克森領導的中間偏左「社會民主黨」在廿四日國會大選保住最大黨地位，但表現是一二○多年來最差。左、右派陣營這次均未過半，外交部長拉斯穆森領軍的中間派「溫和黨」成為關鍵少數，未來幾周預料上演艱難的組閣協商。

川普拉抬左派聲勢...比起格陵蘭 丹麥選民更關心內政議題

丹麥總理佛瑞德里克森在廿四日國會大選後雖有望連任，但執政黨席次縮減。分析家認為，面對美國總統川普揚言兼併格陵蘭，她堅定反抗並號召歐洲盟友相挺，贏來部分選民支持，但生活成本和移民等內政議題，對這次大選影響力更大。

【重磅快評】自衛隊少尉要殺陸外交官 日中仇恨已臨沸點

當全球的目光仍聚焦在美伊戰爭，期盼荷莫茲海峽解封同時，昨3月24日上午在日本東京發生的這一起事件，也許更值得東亞的人民關心。

立陶宛總統挺台灣代表處不改名 不接受北京施壓

立陶宛總理魯吉尼涅先前公開建議駐立陶宛台灣代表處改名台北代表處。立陶宛總統瑙塞達24日重申，台灣代表處名稱在設立時已經定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。