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川普北京行改至5月中旬 行程縮短一天
美國總統川普原訂3月底訪問北京，不過因美國對伊朗的軍事行動改期，美國白宮25日宣布，川普的北京行將改至5月14日到5月15日。對於這是否代表美軍將在5月中旬結束在伊朗的軍事行動，白宮不願證實。
川普原預定3月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平見面，不過川普日前表示，出於美國正在打仗，他傾向留在美國國內，指美方已向中國請求延期一個半月的時間，也獲得北京方面的同意。
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）25日宣布新的北京行程日期，改期至5月14日至15日，不過川普訪問北京原本規畫是3月31日至4月2日的三天兩夜行程，現在白宮公布新的日期，等於少了一天的行程。
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